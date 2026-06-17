Calciomercato dilettanti – Poggese su Zaghi e Scaglione. Dinamo, colpo Boukaroua. I baby Lodi e Paci alla Gove

MANTOVA Prosegue senza sosta il valzer del mercato dilettantistico mantovano, con numerosi movimenti tra conferme, giovani in rampa di lancio e nuovi arrivi che ridisegnano i roster delle squadre “nostrane”. Iniziamo la carrellata partendo dalla Poggese, che ha puntato l’obiettivo sui giovani centrocampisti della Governolese, Zaghi (2005) e Scaglione (2008), profili considerati di prospettiva per il futuro biancazzurro. L’ex mister Francesco Salmi ha declinato la proposta di diventare direttore tecnico dell’Academy Cittadella Vis Modena. La Governolese, dal canto suo, si muove sia in entrata che in uscita: dal Villafranca arriva il giovane centrocampista Gianmarco Lodi (2007), con la possibilità concreta che lo segua anche il difensore Gabriele Paci (2007). Sul fronte partenze, Fuscaldo si trasferisce al Suzzara, mentre Mazzocchi ha molti pretendenti. In difesa, Benincà è finito nel mirino del Moglia. I Pirati allora trattano Stella, che piace anche al Marmirolo. La Dinamo Gonzaga ha chiuso per il bomber Kamal Boukaroua dal Porto. In casa Asola, Mauro Balduchelli è stato ufficializzato come nuovo allenatore della formazione Juniores.

Scendiamo di categoria. In Prima, colpo doppio per la Serenissima, che rinforza la rosa con Accorsi dal Porto e Vasaturo dal Gonzaga, due innesti mirati per alzare qualità ed esperienza. In Seconda, movimenti importanti anche in casa Casalromano: dalla Bassa Bresciana arriva il centrocampista Davide Brentonico, un gradito ritorno che ritrova il fratello Stefano e il padre Roberto. Quest’ultimo lascia il ruolo di vice di Bonazzoli per assumere la carica di presidente, affiancato dai vice Luca Mussini e Stefano Sassi. Domani, nella Sala Civica del Comune, è prevista la presentazione ufficiale della squadra gialloblù.

Un salto fuori provincia. Il Reggiolo del mantovano Aroldi chiude il proprio mercato con una serie di innesti: Iazzetta dal Moglia, Bonesi e Messere dal Suzzara, Ceretta dal Quistello. In uscita dalla Rapid United, il difensore Virgenti si trasferisce alla Vialorese Sissa, che a sua volta ha definito l’arrivo del bomberino Tahiri dalla Piccola Atene.

Infine, e siamo alla nostra Terza, il Segnate ufficializza l’accordo con la River per il difensore Bazi. Rientra inoltre Bernini dopo uno stop, mentre dalla Juniores vengono promossi Frignani, Chierici e Malavasi, a completamento di un gruppo che punta anche sui giovani del vivaio.