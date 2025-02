Calcio serie B – Il Mantova richiama a sé i tifosi. Cancelli aperti al Sinergy Center

Mantova Dopo i mugugni e le negatività citate da mister Possanzini e capitan Burrai nel post partita di Mantova-Sassuolo, la società di viale Te ha deciso di tornare ad aprire i cancelli del Sinergy Center. Domani mattina (ore 11) potranno assistere all’allenamento dei biancorossi tutti i tifosi interessati. Un segnale forte e chiaro quello lanciato dai virgiliani, soprattutto in un momento delicato come quello che stanno attraversando. Se si potesse citare uno slogan: “L’unione fa la forza. Torniamo a vincere e gioire tutti insieme” . Un modo per calmare le acque agitate e richiamare il pubblico a sé.

Decisione migliore non poteva essere presa vista l’ostica trasferta di domenica a Palermo (ore 15). Nonostante il Casms (Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive) abbia vietata la trasferta ai tifosi dell’Acm e alla società rosanero la vendita dei biglietti del settore ospiti, i mantovani non mancheranno. Assodato che all’interno dello stadio “Renzo Barbera” non potranno entrare, i 300 tifosi che giungeranno in Sicilia o si raduneranno all’esterno dell’impianto, oppure gireranno per il centro e le vie di Palermo. L’importante è stare comunque vicino alla squadra. A tal proposito, pare che un paio di supporters non aderenti al tifo organizzato abbiano inoltrato ricorso presso un avvocato di Udine contro la decisione di vietare la trasferta in terra siciliana.

In ogni caso il tifo non mancherà. Il Ccmc si era già espresso a riguardo, pubblicando un messaggio forte e chiaro tramite i propri canali e pagine social: “Siamo in un momento difficile e dobbiamo lottare tutti uniti. Adesso vedremo tanti criticare e spesso sono gli stessi che prima osannavano. Questo atteggiamento è solo dannoso. Stiamo vicino al Mantova che é la nostra passione; aiutiamola invece che distruggerla”. I tifosi sono sempre stati il dodicesimo uomo in campo per il Mantova, e questo sia patron Piccoli che tutto lo staff biancorosso lo sa. In questi casi ci vuole “Calma e sangue freddo” come recitava una nota canzone. L’autore nel pezzo parlava della ricerca di se stessi all’interno di un mondo che si percepisce estraneo. Parole che riscontrano analogie con il momento del Mantova: i biancorossi (che hanno già trovato la loro dimensione) devono lottare in un mondo nuovo (la Serie B), contro squadre forti e attrezzate.