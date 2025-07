Calcio Serie B – Il Mantova sistema la difesa con… Mantovani

MANTOVA È una settimana fruttuosa per il Mantova. Dopo essersi assicurato il giovane attaccante Caprini dalla Fiorentina, il dt Christian Botturi ha trovato il difensore centrale esperto che gli serviva. Si tratta di Valerio Mantovani, classe 1996, romano di nascita, di proprietà dell’Ascoli. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Bari ed ha pure arrecato un dispiacere al Mantova, segnando il gol del 2-0 (l’unico della sua stagione) nella gara d’andata al San Nicola. Il destino virgiliano ce l’ha nel nome, non a caso è sempre stato in cima alla lista di Botturi, ben più dell’ex Brescia Cistana di cui tanto s’è parlato nei giorni scorsi. Il suo nome era già stato accostato al Mantova oltre un mese fa, per un possibile scambio con l’Ascoli che coinvolgeva Muroni. Allora non se ne fece niente. Oggi invece verrà annunciato dal club di viale Te: Mantovani approda all’Acm a titolo definitivo, con un contratto triennale. Cresciuto nella Roma e poi nel Torino, ha sempre giocato in Serie B dove vanta ben 200 presenze con le maglie di Salernitana, Alessandria, Ternana, Ascoli e Bari. Al Mantova ritroverà Falletti, ex compagno prima alla Ternana e poi al Bari.

Il suo arrivo compensa la partenza di Brignani e probabilmente comporterà la cessione di Redolfi, che a questo punto troverebbe ben poco spazio in biancorosso: per lui c’è un’offerta del Lecco.

Nel frattempo, Botturi punta il mirino sul secondo portiere. Non sarà Vettorel: troppo alte le richieste del Cosenza. Due i nomi caldi: Leonardo Marson (’98), un’ottantina di presenze in Serie C e una decina in B, di proprietà dell’Avellino; e Luca Maniero (’95) del Cittadella, più di 40 partite in B. Quest’ultimo era già stato al Mantova nella stagione 2016-17 (Serie C), giocando due gare in campionato e una in Coppa Italia con Prina allenatore.

Non si registrano sviluppi sul presunto interessamento dell’Union Brescia per Galuppini, mentre si allunga l’attesa per il difensore Jack (’06). Como e Mantova hanno già trovato l’accordo per il prestito, si aspetta il via libera dei lariani che dovrebbe arrivare la prossima settimana.