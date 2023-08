Investita da un’auto, 64enne di Casaloldo in elisoccorso all’ospedale

CASALOLDO – Investita da un’auto, una 64enne finisce agli Spedali Civili di Brescia con l’elisoccorso. L’incidente si è verificato ieri pochi minuti prima delle 11 in piazza Matteotti, nel pieno centro del paese. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale del Comune di Casaloldo, arrivata sul posto insieme ai sanitari del 118. Possibile che a provocare il sinistro sia stata una disattenzione. Subito dopo l’impatto è scattato l’allarme. La donna è stata soccorsa e poi caricata in ambulanza con la quale è stata portata fino al velivolo del 118, che l’ha portata ai Civili in codice giallo e diversi traumi.