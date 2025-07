Rugby Serie A Elite – Viadana, altre due conferme: il pilone Mistretta e il seconda linea Loretoni

VIADANA Sono molto importanti i giocatori che arrivano a portare il proprio contributo, come Andell Loubser, così come chi viene confermato dopo aver dimostrato il proprio valore. Ieri è stata infatti ufficializzata la conferma del pilone Michelangelo Mistretta e del seconda linea Jacopo Loretoni, entrambi preziosi nel garantire qualità e profondità al roster giallonero.

Loretoni ha contribuito con tecnica e presenza fisica alle sfide più impegnative dell’anno scorso. Una vera garanzia anche nelle fasi statiche, si è distinto per la perfetta sincronizzazione in touche e la determinazione difensiva, risultando decisivo nei momenti cruciali della stagione appena conclusa. Michelangelo Mistretta, pilone sinistro originario di Palermo, ha dimostrato grande affidabilità e solidità in mischia chiusa, confermandosi una risorsa preziosa anche nello sviluppo del gioco. Due conferme importanti che rafforzano la struttura e l’esperienza del pacchetto di mischia, in vista della prossima stagione in serie A Elite.