Calcio Serie B – Mantova: Aramu, Giordano e Debenedetti ai saluti. De Maio verso il rinnovo

MANTOVA Primi movimenti sulla rosa del Mantova 2025-26. Siamo ancora in una fase embrionale, il mercato entrerà nel vivo soltanto nelle prossime settimane. In questi primi giorni di giugno il dt Christian Botturi e mister Davide Possanzini sono sostanzialmente concentrati su due fronti: i giovani; e i calciatori già in organico.

Andiamo con ordine e partiamo dai giovani. Com’è noto, nell’ultima stagione il Mantova ha incamerato il massimo dei contributi (circa 2 milioni) previsti dalla Lega per l’impiego di calciatori nati dal 2002 in su. Nel prossimo campionato l’anno di riferimento avrebbe dovuto essere il 2003, invece sarà il 2004. Il Mantova si è trovato spiazzato, non avendo in rosa alcun elemento di quella “classe” (o più giovane). Il primo obiettivo, quindi, è individuarne. E farlo abbastanza in fretta, dal momento che saranno molto richiesti sul mercato. In viale Te, infatti, non intendono abbandonare la “linea verde” che hanno abbracciato nelle ultime due stagioni. Probabilmente si ricorrerà a qualche prestito in più rispetto ai campionati precedenti, ma l’obiettivo rimane quello di rimpinguare le casse con i contributi per il minutaggio (anche se difficilmente si raggiungerà la cifra dello scorso torneo).

E veniamo ai giocatori in organico. Botturi e Possanzini stanno ragionando su chi farà ancora parte del Mantova e chi no. Da definire innanzitutto il futuro dei due biancorossi in scadenza di contratto: Maggioni e De Maio. Per il primo (cercato dall’Entella) sono in corso valutazioni; per il secondo, che nel 2026 ne farà 39, l’idea è quella di un rinnovo per farlo diventare una sorta di collante tra campo e spogliatoio, come già accadde con Suagher l’anno della C. Per quanto riguarda i prestiti, non verranno riscattati nè Aramu nè Giordano, che torneranno rispettivamente al Genoa e alla Sampdoria. Qualche tentazione resiste per Debenedetti, anch’egli di proprietà del Genoa, giocatore molto apprezzato da Possanzini nonostante lo scarso impiego. Ma sarà dura: il ragazzo chiede maggior continuità e potrebbe trovarla alla Carrarese o all’Entella. Nel frattempo potrebbe aggregarsi in ritiro alla prima squadra del Genoa.

Tutti gli altri calciatori sono sotto contratto, tant’è vero che, se il campionato partisse domani, il Mantova avrebbe la squadra bell’e che pronta. Ovviamente non è così, perchè alcuni non fanno più parte del progetto e faranno le valigie: Panizzi, Muroni, forse Fedel. Altri, per contro, saranno figure centrali anche nel Mantova 2025-26. Ce ne siamo occupati nei giorni scorsi: accanto ai senatori Festa e Burrai, l’elenco comprende Brignani, Cella, Trimboli, Mensah, Bragantini, Mancuso. Tutti giocatori che Possanzini considera essenziali per il suo impianto di gioco. Sarà forse più difficile per Trimboli e Bragantini, che vantano parecchi estimatori, ma Botturi proverà a trattenerli. A tal proposito, cominciano a circolare voci su alcuni interessamenti: il Cagliari si sarebbe fatto avanti per Fiori; i norvegesi del Viking e gli svizzeri del Sion per Cella. Solo voci, le prime di tante che nelle prossime settimane le frequenze di “radiomercato” diffonderanno con cadenza quotidiana o quasi. Un classico dell’estate.