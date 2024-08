Tragedie della strada: tre mantovani morti in incidenti tra Valeggio e Nizza

MANTOVA Tre vittime mantovane in due distinti incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore fuori provincia. Una di queste è Luca Troiano, un 23enne di San Giorgio che ha perso la vita in un incidente in moto a Nizza, in Francia.

A Valeggio sul Mincio nella notte tra martedì e ieri hanno invece perso la vita il 35enne venezuelano Omar De Jesus Ramos Sanchez, che da qualche mese era titolare dell’Antica Trattoria ai 4 soldi e il 38enne romeno Platini Chirica, entrambi residenti a Monzambano. Alla guida della Citroen C3 sui cui viaggiavano al momento dell’incidente c’era il 49enne Olivier Trento, titolare, oltre della trattoria a Valeggio, anche della pizzeria gourmet Resalè in piazza Tito Zaniboni a Monzambano, e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Borgo Trento di Verona. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, Trento avrebbe perso il controllo dell’auto forse a causa di un colpo di sonno, andando a scontrarsi con un’auto che proveniva dalla direzione opposta e condotta da un giovane del luogo uscito pressoché illeso dallo schianto. Luca Troiano, 23enne informatico di San Giorgio, è morto sabato scorso in un incidente in moto a Nizza, dove aveva raggiunto un gruppo di amici cin i quali doveva proseguire per Madrid e quindi per un tour della Spagna in motocicletta. La notizia della tragedia è arrivata a Mantova solo nelle scorse ore. I genitori del giovane sono stati contattati dall’autorità francese solo lunedì scorso e sono subito partiti per la Francia. Luca Troiano si era trasferito recentemente a Bologna dove lavorava come informatico.