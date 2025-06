Calcio Eccellenza femminile – Mantova Women riparte da Gemelli e punta alla C

RONCOFERRARO Il Mantova Women riparte da una certezza: sarà ancora Stefano Gemelli a guidare la prima squadra femminile nella stagione 2025/2026. Una conferma importante, che dà continuità a un progetto cresciuto con serietà e passione, e che ora punta senza mezzi termini alla promozione in Serie C. Dopo una stagione di transizione chiusa con un quinto posto, il club biancorosso rilancia le proprie rinnovate ambizioni nel campionato di Eccellenza. «Questa stagione è stata estremamente positiva -, spiega mister Gemelli -. Abbiamo lottato a lungo con squadre più attrezzate come Como e Pro Palazzolo, poi qualche infortunio ci ha frenato nella seconda parte. Il bilancio però è incoraggiante: le ragazze sono cresciute tanto, e questo ci dà fiducia per il futuro». Alla base della decisione di proseguire c’è un legame forte con l’ambiente: «Ho trovato una società seria, con idee chiare e grande unità tra dirigenza e staff. Mi sono sentito parte di una famiglia, e questo fa la differenza quando si vuole costruire qualcosa di importante». Sul fronte tecnico, il direttore sportivo Marco Messina annuncia che tutto lo staff è stato riconfermato, incluso il prezioso apporto di Mirko Bellodi nella preparazione dei portieri, e si lavora per aggiungere una figura come un ulteriore preparatore atletico. Il lavoro ora è concentrato sulle conferme delle atlete: «Stiamo parlando con le ragazze per consolidare lo zoccolo duro, vogliamo che siano loro per prime a credere nel progetto. Solo dopo valuteremo gli innesti per colmare il gap con le squadre più forti». Il Mantova Women resterà a giocare a Roncoferraro, mentre per gli allenamenti si attende la disponibilità del campo di Lunetta. «Sarà un mercato lungo» si limita a dire Messina. A quanto sembra, secondo le voci che circolano, tante potrebbero essere le mancate iscrizioni. Dunque qualche occasione sul mercato potrebbe spuntare all’improvviso.