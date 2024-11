Calcio 3a Categoria – I Santi volano alto. Cordaro: “Col Moglia niente da perdere”

Mantova Domenica scorsa, il S.Egidio S.Pio X ha travolto l’Union Colli Morenici con un netto 4-0 in trasferta, portandosi a quota 12 punti nel girone virgiliano di Terza Categoria. Nel prossimo turno, la squadra cittadina affronterà in casa la capolista Moglia, guidata da Alessandro Mutti e in testa alla classifica insieme alla Robur Marmirolo. «È una gara nella quale non avremo nulla da perdere – esordisce l’allenatore Nicola Cordaro -. L’aria della collina ci ha fatto bene, questo risultato serviva per dare morale ai ragazzi. Siamo in linea con gli obiettivi fissati questa estate e stiamo continuando il nostro percorso di crescita. Andiamo avanti: abbiamo già affrontato alcune delle squadre più forti del girone, e ora il calendario ci riserva il Moglia, una “corazzata”, ma vogliamo giocarci le nostre possibilità e cercare di metterli in difficoltà. Ho qualche giocatore acciaccato, ma conto di poterli avere quasi tutti a disposizione».