Calcio serie B – Mantova, Brignani: “Contento per la vittoria. Ce la godiamo”

Mantova Dopo aver saltato le sfide con Juve Stabia e Pisa per problemi fisici, il baluardo difensore Fabrizio Brignani è tornato titolare contro il Sudtirol: «Sono davvero molto contento per la vittoria – afferma – . Inoltre è arrivata anche senza prendere gol. Così è stata ancora più bella. Serviva come iniezione di fiducia a livello di squadra e di ambiente. Ripartiamo da qui senza montarci la testa perché occorre equilibrio. Ce la godiamo, consapevoli di non aver fatto ancora niente». Se la squadra è stata protagonista in campo, sugli spalti lo sono stati i tifosi: «Entrare in campo con quell’atmosfera, finire la partita in un ambiente così caldo e avere vicino la gente quando sei in difficoltà, ti aiuta davvero tanto. Mi viene in mente la sconfitta di Frosinone quando ci hanno fatto sentire calore e vicinanza. A me e i miei compagni tutto questo dà la voglia di vincere e di lottare con chi è al nostro fianco. Qui c’è un ambiente speciale e raro».

Negli ultimi due mesi Possanzini ha provato diverse soluzione, senza riuscire a trovare la giusta chiave. «Abbiamo cercato di cambiare qualcosa – spiega – però le difficoltà, pur accettandole, sono rimaste. Nonostante questo, la fiducia nel gruppo, in un momento così difficile e delicato, non è mai venuta meno. Nella sosta abbiamo avuto qualche accortezza in più nel reparto difensivo. Lavorare per due settimane sulle fragilità difensive ci ha aiutati molto. Non era una questione di reparto. Questa vittoria è arrivata giocando come ci siamo sempre prefissati di fare. È una soddisfazione ancora più grande. Adesso il destino è nelle nostre mani. Vincere così ripaga la nostra idea di calcio. Il successo riaccende la miccia. Il percorso che stiamo avendo è frutto del lavoro di un paio di anni. Ci sta avere momenti difficili, l’importante è uscirne». Fabrizio è stato protagonista dell’episodio che ha portato all’annullamento del gol di Odogwu: «Sono sicuro di arrivare sulla palla prima dell’avversario. La colpisco nettamente e poi vengo travolto. L’arbitro ha assegnato subito la rete, ma è stata richiamata subito al Var. Le immagini hanno chiarito, di conseguenza ritengo giusto l’annullamento del gol». «Contro il Sudtirol – conclude Brignani – la squadra si è dedicata in toto a difendere. Questo è andato a beneficio della difesa. Il gesto di Veseli? È sbagliato passare certi limiti. Sulla rettifica dell’arbitro preferisco non commentare, accetto tutto. Per esempio a La Spezia mi hanno dato due gialli ingiusti».

Sergio Martini