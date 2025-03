Pienone alla Fiera dell’Elettronica e del Radioamatore a Gonzaga: un’edizione vivace e coinvolgente

7.000 ingressi in due giorni: questa edizione della Fiera dell’Elettronica e del Radioamatore a Gonzaga non ha deluso le attese. L’evento, svolto in un’area di oltre 7.500 metri quadrati suddivisi in 7 padiglioni, ha visto la partecipazione di più di 180 espositori provenienti da ogni parte d’ Italia, con un’offerta in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Nel percorso di 1600 metri di stand, una vasta gamma di articoli: computer e accessori informatici, materiale elettronico, software, hardware, stampanti, cartucce, componentistica, telematica, decoder, parabole, telefonia e editoria specializzata. Un’opportunità unica per acquistare prodotti di elettronica a prezzi convenienti, difficili da reperire nei negozi tradizionali.

“Questa fiera funziona perché soddisfa la domanda del pubblico – commenta Claudio Pasqualini, Presidente della Fiera Millenaria di Gonzaga – e quest’anno la novità dell’animazione giapponese e l’area 1000Maker dedicata alla stampa 3D e alla robotica, con spazi di approfondimento e incontro con il pubblico, hanno richiamato ancora più persone. Il coinvolgimento diretto degli appassionati è una carta vincente, come hanno dimostrato anche le Sumo Wars, le sfide tra robot, in cui il numeroso pubblico presente è stato chiamato a partecipare attivamente”.

L’appuntamento è per la prossima edizione, il 27 e 28 di settembre 2025.