Calcio Serie B: MANTOVA-CITTADELLA (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Il Mantova prova a ripartire dopo la sconfitta di Bari: di fronte il Cittadella, che in classifica ha un punto in più dei biancorossi e si può considerare una “veterana” della Serie B. Possanzini non può contare sullo squalificato Trimboli e sul secondo portiere Sonzogni (influenzato). I padovani di Gorini hanno vinto le ultime due gare esterne disputate. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale: restate connessi!

MANTOVA-CITTADELLA 0-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Muroni, Burrai; Galuppini, Aramu, Fiori; Mensah. A disp.: Botti, Solini, Debenedetti, Wieser, Radaelli, Ruocco, Mancuso, Fedel, Artioli, Cella, Bragantini, De Maio. All.: Possanzini.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Carissoni, Pavan, Angeli, Masciangelo; Amatucci, Rabbi, Branca; Vita; Desogus, Ravasio. A disp.: Squizzato, Salvi, Pandolfi, Magrassi, Cassano, Tessiore, D’Alessio, Rizza, Piccinini, Cecchetto. All.: Gorini.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano (assistenti: Mondin di Treviso e Bianchini di Perugia; addetto al Var: Ghersini di Genova)

RETI:

NOTE:

Pre-gara

Un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci, scomparso in settimana.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova nella tradizionale divisa bianca con banda rossa, Cittadella in giallo.

Nell’undici biancorosso quattro novità rispetto a Bari: Maggioni, Redolfi, Muroni e Burrai. C’è anche Mensah, recuperato in extremis dopo l’acciacco rimediato al San Nicola.

In campo i ragazzi diversamente abili, che accompagneranno l’ingresso dei calciatori.

Il sole splende al Martelli, 22° C nell’aria. Commozione per l’intitolazione della tribuna stampa a Giulio Giovannoni, alla presenza della moglie, della figlia e della sorella. Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente del Mantova Piccoli e il sindaco Palazzi