Dote scuola, riparte nel capoluogo l’iniziativa per testi e strumenti

MANTOVA – Riparte l’iniziativa Dote Scuola, materiale didattico e borse di studio statali, il contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Il contributo varia da 150 a 500 euro ed è destinato agli studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, frequentanti l’anno scolastico 2023/2024 di corsi a gestione ordinaria in scuole secondarie di primo e secondo grado (o 2022/2023 ultimo anno scuola secondaria II grado) statali o paritarie; o istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza), con Isee 2022 inferiore o uguale a 1 5.748,78 euro. Gli interessati potranno presentare le domande solo online, fino alle ore 12 di giovedì 15 giugno sulla piattaforma regionale Bandi On Line, accedendo al sistema con le credenziali Spid, oppure utilizzando la Cns/Crs con pin personale e lettore della Carta; oppure la Cie con pin personale e lettore della Carta. Tutte le informazioni dotescuola@regione.lombardia.it; 02 67650090 (lunedì-giovedì ore 9.30-11.15 e 14.30-16.30; venerdì ore 9.30 – 12.30). Il Comune si rende disponibile a fornire assistenza ai cittadini in difficoltà a presentare la domanda. Possono usufruire di tale servizio i soli residenti del Comune di Mantova dotati di Spid. L’assistenza sarà effettuata a partire da lunedì fino al 15 giugno. Info 0376 376857, 0376 376851 o 0376 376866.