Calciomercato dilettanti – La Governolese insiste per Ferri. L’Asola blinda la punta Chitò

Mantova Stato di calma apparente per le squadre mantovane sul mercato dilettantistico, che si stanno preparando a completare gli organici. La Governolese continua a monitorare i profili di Ferri del San Lazzaro per il centrocampo e di Omorogieva della Serenissima per l’attacco. Pirati alla ricerca anche di un portiere esperto da affiancare a Freddi. L’Asola conferma Chitò, che era stato cercato da diverse società della categoria: l’attaccante farà parte della rosa da consegnare a Franzini. In stand by anche il Suzzara che aspetta sempre di affondare il colpo per Manuel Dondi e Varliero, ieri sera summit con mister Bizzoccoli. Il Gonzaga è interessato a Federico Benassi della Serenissima, confermati Bonfietti e Trombini, dal Moglia rientrano Nicola Barbieri e Cugini. Dopo Beggi ultima stagione alla Castellana e Caccavale dallo Sporting Club, la Voltese annuncia l’estremo difensore Bignardi.

Restando in Terza Categoria Cristiano Scaravelli è il principale candidato alla panchina della retrocessa Robur Marmirolo. Il tecnico si è preso una settimana di riflessione prima di dare una risposta alla dirigenza del team neroverde: «Ho parlato col presidente Poli – ha detto il mister -, in precedenza avevo parlato con la dirigenza. Il progetto mi piace, è interessante, ma è logico che debba rifletterci su, all’inizio della prossima settimana darò una risposta alla società».