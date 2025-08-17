Calcio Serie B – Mantova da incubo: 4-0 dal Venezia e addio Coppa

VENEZIA Peggior debutto non poteva esserci per il Mantova. I biancorossi hanno rimediato un pesantissimo (e meritato) 4-0 a Venezia, venendo subito eliminati dalla Coppa Italia. Ovviamente non è l’uscita dalla manifestazione a preoccupare, quanto la pochezza esibita in campo dai ragazzi di Possanzini: stessi limiti dello scorso anno, stessa vulnerabilità difensiva e stessa inconsistenza in avanti. Il campanello d’allarme in vista del campionato, che parte sabato prossimo a Monza, risuona più forte del previsto.

VENEZIA-MANTOVA 4-0

RETI 15’ e 46’ Doumbia, 57’ e 89’ Yeboah.

VENEZIA (3-5-2) Plizzari; Korac, Schingtienne (66’ Venturi), Franjic; Bjarkason, Doumbia (66’ Perez), Duncan, Busio (80’ Lella), Haps (66’ Sagrado); Yeboah, Adorante (76’ Fila). A disp.: Stankovic, Grandi, Hainaut, Sagrado, Compagnon, Casas, Tavernaro, Pietrelli. All.: Stroppa.

MANTOVA (4-2-3-1) Festa; Radaelli (78’ Maggioni), Mantovani, Cella, Bani; Trimboli, Majer (59’ Artioli); Galuppini (59’ Bragantini), Falletti (59’ Mancuso), Ruocco; Mensah (70’ Fiori). A disp.: Botti, Andrenacci, Mullen, Wieser, Fedel, Marras, Castellini, Caprini, Paoletti, Pittino. All.: Possanzini.

ARBITRO Allegretta di Molfetta (assistenti Miniutti e Bianchini; IVº ufficiale Ayroldi; Var Di Paolo, Avar Santoro).

NOTE Ammoniti: Bani, Majer, Schingtienne, Radaelli, Trimboli. Calci d’angolo: 10-4. Recupero 2’ + 3’. Tifosi 4.853 di cui 875 biancorossi.