Calcio Serie B – Mantova, è tornato l’entusiasmo. E Piccoli riapre gli abbonamenti

MANTOVA La campagna abbonamenti del Mantova, in origine chiusasi sabato scorso, riparte. La decisione è del presidente Filippo Piccoli ed è stata presa sull’onda della gioia per la vittoria sul Pescara, che ha riscattato il ko di Monza e consegnato al Mantova i primi tre punti della stagione. Dunque, i ritardatari godranno di una seconda opportunità. Possono sottoscrivere la tessera secondo le note modalità: sul sito ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone oppure al Mantova Point. I prezzi sono invariati: curva Te 200 euro (ridotto 180), distinti 310 euro (290), tribuna laterale sud-ovest 370 euro (350), tribuna laterale nord-est 440 euro (420), tribuna centrale 560 euro (540), poltronissima 850 euro (700). I ridotti sono riservati a donne, over 65 e under 16. Per la curva Te ne sono rimasti davvero pochissimi, diciamo una decina. Qualcuno fa notare che i prezzi sono gli stessi, ma sulla tessera c’è una partita in meno (quella col Pescara, già disputata). La società risponde facendo notare che l’abbonamento rimane comunque più conveniente rispetto al biglietto comprato singolarmente partita per partita.

All’origine della proroga di Piccoli, c’è anche la volontà di superare la quota dell’anno scorso, ovvero 5.619. Ci si è fermati a 5.548. I dati dei primi giorni avevano illuso, poi la sottoscrizione ha subìto un vistoso rallentamento nelle ultime settimane. L’esordio in campionato con sconfitta non ha aiutato a riprendere ritmo. Ora si riparte sfruttando l’entusiasmo per la vittoria sul Pescara ed approfittando della sosta del campionato. Il nuovo (e stavolta definitivo) gong è stato fissato per il 18 settembre, in prossimità del derby casalingo col Modena di cui ancora non si conoscono data e orario. Nella classifica degli abbonamenti della Serie B, il Mantova occupa un lusinghiero ottavo posto. La caccia al settimo, occupato dal Catanzaro con 5.665, parte stamani. Altre tre settimane e rifaremo i conti.