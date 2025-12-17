Calcio Serie B – Mantova, il saluto del Ccmc a Possanzini: “Per sempre nella memoria e nel cuore”

MANTOVA Aveva qualche detrattore, ma pure tanti estimatori. Davide Possanzini, esonerato lunedì dal Mantova dopo due anni e mezzo di permanenza sulla panchina biancorossa, è stato salutato dalla piazza mantovana con decine di messaggi affidati perlopiù ai social.

Particolarmente sentito il messaggio del Centro Coordinamento Mantova Club. Qui il testo: “A nome di tutto il Centro Coordinamento Mantova Club, rivolgiamo un grande e doveroso grazie al mister ed all’uomo che ha riportato Mantova dove da tanti, troppi anni non era più. La notte del 7 aprile 2024 rimarrà impressa nella mente di ogni mantovano e questo merito in grande parte va al mister, al suo staff ed a Botturi. Il calcio è fatto di presente, ed in questo presente non fanno più parte queste figure, però una cosa è certa, saranno sempre nella memoria e nel cuore di ogni biancorosso. Grazie di tutto Mister, in bocca al lupo per il futuro!!”.

Curiosità: Possanzini era l’allenatore in Serie B che da più tempo sedeva sulla stessa panchina. Ha infatti guidato il Mantova per due campionati e 16 giornate. Il “veterano” ora è Antonio Calabro, che siede sulla panchina della Carrarese dal gennaio 2024. Possanzini è il sesto allenatore esonerato in questo campionato dopo Pagliuca (Empoli), Donati (Sampdoria), Caserta (Bari), D’Angelo (Spezia) e Vivarini (Pescara).