Calcio Serie B – Mantova, Maggioni rinnova. E Burrai sfoglia la margherita

MANTOVA Il terzo acquisto del Mantova sarà… Tommaso Maggioni. Il difensore rinnoverà oggi il contratto che era in scadenza. Per lui nei giorni scorsi era spuntata una proposta dalla Turchia, ma anche il Mantova gli aveva messo sul piatto un’offerta. Considerate le due opzioni, Maggioni ha scelto il Mantova, e così vestirà il biancorosso per la terza stagione di fila.

Mentre l’allestimento dell’organico procede spedito, non altrettanto si può dire per lo sfoltimento della rosa. Come abbiamo evidenziato nei giorni scorsi, anche quest’estate (come già in gennaio) in viale Te fanno fatica a piazzare i giocatori che non rientrano più nel progetto. I nomi sono noti: da Panizzi a Muroni, da Redolfi a Solini. Le richieste non mancano, ma tutti preferiscono attendere. Del resto, siamo soltanto all’inizio del mercato e ognuno si prende legittimamente i propri tempi.

Un’altra vicenda che si sta trascinando da settimane riguarda Salvatore Burrai. Trento e Dolomiti Bellunesi se lo contendono, in particolare l’offerta delle Dolomiti gli aprirebbe scenari interessanti anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Lui è ancora in fase di riflessione. Il Mantova attende invano una risposta, anche se è chiaro che il ruolo di Sasà, in caso di permanenza all’Acm, verrà comunque ridimensionato.