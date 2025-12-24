Calcio Serie B – Mantova, mister Modesto punta sull’usato sicuro: in arrivo i suoi ex giocatori Begic e Gyabuaa

MANTOVA Il tormentato 2025 del Mantova si chiuderà sabato allo stadio Dei Marmi contro la Carrarese (ore 15). Sotto l’albero i biancorossi non troveranno regali, ma un grosso punto interrogativo sul futuro. All’orizzonte c’è una semi-rivoluzione che abbraccia tutti gli ambiti della società: strutturale, dirigenziale, tecnico. Tra i compiti del nuovo ds Leandro Rinaudo c’è anche e soprattutto quello di migliorare l’organico a disposizione di Francesco Modesto, con giocatori più adatti alle idee di gioco del nuovo mister. Dal 2 gennaio, giorno di apertura della sessione invernale di mercato, ci si attendono massicci interventi. In ogni reparto.

Sulla lista dei papabili biancorosso è finito Emmanuel Gyabuaa, classe 2001, centrocampista dell’Avellino. Rinaudo l’ha chiesto all’Atalanta, proprietaria del cartellino, su suggerimento dello stesso Modesto che l’ha allenato nell’U23 nerazzurra nelle ultime due stagioni. I contatti sono ben avviati e in viale Te filtra ottimismo, anche perchè finora Gyabuaa non ha trovato molto spazio nell’Avellino: solo 5 presenze, nessuna da titolare. In B aveva già militato nella stagione 2021-22, col Perugia, anche in questo caso giocando poco. Della baby Atalanta di Modesto, invece, era un baluardo del centrocampo. Rimanendo a centrocampo, restano validi i nomi spesi nei giorni scorsi: da Mattia Valoti (’93) della Cremonese al 19enne talento svizzero Alessandro Romano della Roma.

Il primo colpo sarà comunque l’attaccante sloveno Tjas Begic (’03), altro giocatore che Modesto ha già allenato, ai tempi del Vicenza. Rinaudo si è mosso in anticipo sulla concorrenza raggiungendo un accordo di massima col Parma. Si attende l’annuncio non appena aprirà il mercato. Smentito invece l’interessamento per Vanja Vlahovic (’04) dello Spezia.

In difesa i fari restano puntati su Federico Ceccherini (’92) della Cremonese e Ahmed Sidibè (’02) del Venezia. In stand-by la questione portieri: non c’è l’idea di rinnovare con Marco Festa (in scadenza a giugno), da qui la trattativa con Francesco Bardi (’92) del Palermo. Tra i nomi associati all’Acm anche il mantovano Alessandro Micai (’93) ora in Romania al Cluj. Ma se ne riparlerà a gennaio.

Il profondo rinnovamento comporterà ovviamente qualche cessione. Anche di spicco. Francesco Galuppini e Zan Majer non si allenano più col gruppo e sono in cerca di squadra: per il primo in pole c’è il Ravenna, in vantaggio sull’Ascoli con possibile inserimento dell’Ospitaletto; il secondo attende l’occasione migliore. Antonio Fiori sembra destinato al Frosinone, mentre per Giacomo Fedel si è fatto avanti il Lecco. Ma, prima di tutto ciò, bisogna tornare a far punti sul campo. L’appuntamento è per sabato a Carrara. E, se a Babbo Natale fosse avanzato qualche regalo, al Mantova non dispiacerebbe approfittarne.