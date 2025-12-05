Calcio Serie B – Mantova, ribaltone nello staff sanitario: ora a capo c’è Marco Walter Cassago

MANTOVA È in atto una vera e propria rivoluzione nell’area sanitaria del Mantova. Si sono dimessi in tre: il responsabile sanitario Enrico Ballardini, il medico sociale Giuseppe Romeo e lo psicologo Fabio Pansera. Voci di corridoio riferiscono di un disimpegno anche del fisioterapista Simone Broglia e dell’osteopata Francesco Palvarini (quest’ultimo in realtà un collaboratore esterno), ma sono state smentite dalla società. Desta scalpore soprattutto la fuoriuscita di Ballardini, una sorta di “sopravvissuto” a fallimenti e peripezia vissute dal Mantova negli ultimi 30 anni. Dal 1991 al ’93 e dal ’95 ad oggi ha sempre fatto parte dell’organigramma dell’Acm divenendone una figura storica. Le dimissioni di Ballardini e di Romeo (anch’egli da svariati anni al servizio del club di viale Te) sono state presentate già prima di Venezia-Mantova, ma poi posticipate in attesa di trovare il successore. Alla base della decisione una serie di divergenze con la nuova direzione tecnica di Leandro Rinaudo che, tra le altre cose, vorrebbe una presenza più costante del medico a contatto con la squadra.

Il nuovo responsabile sanitario, che ricoprirà anche il ruolo di medico sociale, è Marco Walter Cassago. Milanese di Sesto San Giovanni, classe 1975, è laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ortopoedia, Traumatologia e Medicina dello Sport. Nel calcio vanta una lunga esperienza, cominciata nel 2005, come medico sociale in diverse società: Monza, Albinoleffe, Tritium, Atalanta, Inter, Novara, Sudtirol, Reggiana e Torino. Verrà presentato alla squadra prima dell’allenamento di questa mattina. Confermate le altre figure dell’area sanitaria: dal coordinatore Antonio Zanini ai fisioterapisti Christian Bodini, Antonio Bottardi e Marco Fontanesi.

L’arrivo di Rinaudo ha posto fine anche alla breve esperienza di Sebastien De Maio nel ruolo di club manager. L’ex difensore ha risolto il contratto con la società.