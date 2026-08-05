Calcio Serie B – Mantova, scatta la prevendita per il match di Coppa all’Olimpico

MANTOVA Scatta la prevendita per Lazio-Mantova, attesissima gara di Coppa Italia che andrà in scena domenica 16 allo stadio Olimpico di Roma (ore 21.15, diretta Italia 1). La Lazio comunica che i biglietti riservati ai sostenitori mantovani (Distinti Sud Ovest) saranno messi in vendita a partire dalle ore 12 di oggi (giovedì 6 agosto) sul circuito Vivaticket. La prevendita chiuderà il giorno 15 agosto alle ore 19. I biglietti possono essere acquistati sia sul sito di Vivaticket che nei punti vendita abilitati. Il tagliando costa 14 euro (prezzo unico). Non sono previste fasce d’età. Solo i bambini di 4 anni nati dall’1 gennaio 2022 entrano allo stadio gratis e senza tagliando. L’unica restrizione prevista è il divieto del cambio nominativo.