Calcio Serie B – Mantova, ufficiali Ruocco e Botti. In arrivo i difensori Solini e Cella

MANTOVA Dopo il centrocampista Federico Artioli, il Mantova ha ufficializzato altri due nuovi giocatori: l’attaccante Francesco Ruocco e il portiere Federico Botti. Due annunci attesi ormai da qualche giorno e che vanno ad arricchire l’organico di Davide Possanzini.

Di prestigio l’ingaggio di Ruocco, classe 2001, attaccante versatile reduce da una splendida annata alla Torres con ben 12 gol in campionato. Il ragazzo non ha mai giocato in B, ma sulle sue tracce c’era più di un club cadetto. Determinante per la scelta è stata la conoscenza col dt biancorosso Christian Botturi, che ha “battezzato” Ruocco nella Primavera del Brescia. Il giovane, napoletano di nascita, è cresciuto nel vivaio delle Rondinelle, debuttando in C con la Giana Erminio e passando nel 2021 alla Torres. Si è legato al Mantova fino al 30 giugno 2028: è il giocatore dell’Acm con il contratto più lungo. Per quanto riguarda Botti, è un portiere classe 2002, nato a Desenzano. Anche in questo caso Botturi l’ha scelto per conoscenza diretta, avendolo avuto alla Pro Sesto. Nell’ultima stagione si è diviso tra i milanesi (9 presenze) e l’Arzignano (zero). Con Marco Festa e Luca Sonzogni completa il parco portieri. Botti si è legato al Mantova fino al 2026.

La settimana biancorossa, decisamente brillante sul fronte mercato, potrebbe concludersi con altri due colpi, entrambi in difesa. È in dirittura la trattativa con Matteo Solini (’93). Veronese di Bussolengo e cresciuto nel Chievo, ha giocato per un anno al Castiglione (2012-13) vestendo in seguito le maglie di Reggiana, Vicenza, Renate, Modena, Arezzo, Siena, Reggina e Como. Ha alle spalle una quarantina di partite in Serie B e 140 in C. L’altro difensore centrale in chiusura è Stefano Cella (’01), che si è appena svincolato dall’Ancona.

Radiomercato insiste sull’esperto centrocampista Mattia Aramu (’95), di proprietà del Genoa. Al momento è fuori portata per le casse di viale Te, ma l’Acm non molla la presa. Suggestivo ma fuori budget anche l’attaccante Kevin Lasagna (’92) del Verona.