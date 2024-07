Tamburello – Le giovanissime del Guidizzolo vincono il titolo provinciale open

GUIDIZZOLO Le giovanissime della Virtus Guidizzolo, battendo la Cavrianese anche nella gara di ritorno, hanno conquistato il titolo di campionesse provinciali open. Le atlete dirette dall’esperto Adolfo Negri si sono imposte con il punteggio di 2 a 0, identico a quello della gara interna.

Il primo set è stato conquistato dalle giovani del presidente Giancarlo Grandi col punteggio di 6-3. Le padrone di casa, di due anni più esperte delle avversarie, nel secondo parziale hanno cercato di riaprire la sfida, ma non ci sono riuscite per merito della grinta e della determinazione delle ospiti. Il set si è chiuso sul 6-5 per le guidizzolesi.

Ad esultare per questo importante traguardo, che apre le porte alle finali regionali in programma sabato a San Paolo D’Argon (Bg), sono il tecnico Adolfo Negri e le atlete: Mia Melchioretti, Adele Begnozzi, Erika Fusaro, Anna Kaur, Maria Kaur, Raffaella Vanoni, Anna Brunoni e Noemi Sganzerla.