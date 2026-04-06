Calcio Serie B: Marras lancia il Mantova e affonda l’Entella. Biancorossi a +3 sui play out

MANTOVA Il Mantova batte 1-0 la Virtus Entella nello scontro diretto per la salvezza grazie alla prodezza da 35 metri di Marras che sorprende Del Frate. Dopo un match combattuto, ricco di errori, sia da un parte che dall’altra, i virgiliani conquistano tre punti d’oro. Biancorossi che salgono al 12esimo posto con 37 punti, a +3 sui play out in attesa delle sfide di Empoli e Sampdoria che potrebbero superare, i toscani, o agganciare, i liguri, l’Acm. Mantova che tornerà in campo domenica prossima alle 17.15 a La Spezia per l’ennesimo scontro salvezza.

Buon pomeriggio e buona Pasquetta dallo stadio Danilo Martelli. Dopo una settimana di sosta riparte il cammino del Mantova, che cerca punti salvezza nello scontro diretto con la Virtus Entella. Le due squadre sono appaiate a quota 34 punti. In caso di successo i biancorossi accumulerebbero un vantaggio di 3 lunghezze sulla zona play out. Modesto deve fare a meno degli squalificati Castellini e Kouda. Ben cinque i diffidati: Radaelli, Mensah, Trimboli, Ruocco e Paoletti. Il tecnico dei liguri Chiappella non può contare sullo squalificato Benedetti, e sull’infortunato Colombi. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-VIRTUS ENTELLA 1-0

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Dembélé, Cella, Maggioni; Radaelli, Trimboli, Wieser (76′ Paoletti), Benaissa; Bragantini (76′ Marras), Buso (54′ Ruocco); Mancuso (20′ Mensah). A disp.: Andrenacci, Vukotic, Chrysopoulos, Falletti, Ligue, Caprini, Marai, Zuccon. All.: Modesto.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Dal Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi (57′ Alborghetti); Bariti (69′ Mezzoni), Karic (77′ Dalla Vecchia), Franzoni, Squizzato, Di Mario; Cuppone (56′ Guiu), Tirelli (69′ Debenedetti). A disp.: Siaulys, Nichetti, Stabile, Pilati, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo. All.: Chiappella.

ARBITRO: Federico Dionisi de L’Aquila (assistenti Emmanuele di Pisa e Zezza di Ostia Lido; IVº uomo Zanotti di Rimini; Var Volpi di Arezzo, Avar Del Giovane di Albano Laziale).

RETE: 84′ Marras.

NOTE: Ammoniti: Modesto per proteste veementi dalla panchina, Marconi, Dembélé, Tiritiello, Radaelli, Squizzato, Marras, Paoletti. Calci d’angolo: 1-5. Recupero 5′ + 4′. Tifosi 8.220 (di cui 121 ospiti); incasso di 88.907,91 euro.

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

95′ Volta Bardi sulla conclusione ravvicinata di un avversario e il Martelli esplode come fosse un gol.

94′ Ammonito anche Paoletti, diffidato. Salterà la trasferta di La Spezia.

91′ Mantova che spinge alla ricerca del bis. Ruocco viene agganciato da un difensore avversario e finisce a terra a limite area, ma per Dionisi non c’è fallo.

90′ Ultimi 4′ di recupero.

90′ Virtus Entella pericolosa da calcio d’angolo, con Tiritiello lasciato troppo solo dalla retroguardia biancorossa. Per fortuna però la capocciata termina oltre la linea di fondo.

89′ Martelli che canta e salta. La gioia è incontenibile e contagiosa.

87′ Sempre Marras questa volta però sciupa il bis con il tocco sotto che Del Frate neutralizza senza problemi.

84′ GOLLLL DEL MANTOVAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! La sblocca Marras da punizione con una prodezza dai 30 metri che si insacca nel sette. Nell’euforia si toglie la maglia e viene ammonito da Dionisi.

82′ Ammonito Radaelli, entrato in ritardo e in maniera scomposta ai danni di un avversario. Il difensore, già diffidato, salterà la trasferta di La Spezia di domenica 12 (ore 17.15) per squalifica.

76′ Altri due cambi per Modesto: dentro anche Paoletti e Marras al posto di Wieser e Bragantini.

75′ Destro di Dembélé alle stelle dalla distanza.

73′ Mantova che spinge alla ricerca del vantaggio, ma la retroguardia ligure regge l’urto.

69′ Fa il suo ingresso in campo anche l’ex Debenedetti.

62′ Ancora Mantova in avanti con Bragantini, che manda alto sopra la traversa da buona posizione.

58′ Ammonito Dembélé per intervento scomposto ai danni di un avversario.

54′ Modesto ricorre alla panchina e inserisce Ruocco al posto di Buso tra gli applausi generali del Martelli.

51′ Ancora una chance sprecata dal Mantova a porta vuota!!!!!!!!!!!!!!!. Bragantini calcia addosso a Parodi. L’attaccante biancorosso intercetta un passaggio avversario, parte in contropiede e serve Dembélé che sterza e serve Bragantini.

49′ Martelli che rumoreggia dopo un brutto fallo subìto da Mensah, ma non concesso dal direttore di gara.

46′ Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo.

Primo tempo

50′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

48′ Primo ammonito della gara: si tratta del difensore Marconi dell’Entella, che ha trattenuto vistosamente Radaelli.

46′ Botta di Radaelli sul secondo palo parata da Del Frate.

45′ Ultimi 5′ di recupero.

41′ Ritmi soporiferi.

36′ Tanti errori da una parte e dall’altra. Ma vista la posta in palio altissima, è normale.

35′ Partita spezzettata e ricca di falli. Pochissime le occasioni viste fino ad ora.

32′ Tutto d’un tratto la partita si accende, anche se in campo c’è molto nervosismo.

31′ Ammonito dalla panchina mister Modesto per proteste veementi.

27′ Ripartenza Virtus con Cuppone che mette al centro per Franzoni, ma l’attaccante perde l’attimo e calibra male la conclusione, finita alle stelle.

26′ Azione nata da Mensah che mette al centro per Trimboli, palla respinta da Del Frate. Sfera sui piedi di Wieser, a cui non riesce il tap in anche per merito di un felino Del Frate e poi ci prova anche Buso, due volte: nella prima calcia in bocca al portiere, la seconda finisce clamorosamente alle stelle da due passi.

26′ Incredibile occasione per il Mantova!!!!!!!!!! Quattro occasioni in mischia non concretizzate.

20′ Mancuso lascia il campo tra gli applausi. Al suo posto entra Mensah.

19′ Nel frattempo è ripreso il gioco.

18′ Mancuso si rialza tra gli applausi del Martelli, giaccio in fronte e cambio scontato.

17′ Nel cadere, Parodi colpisce con il piede, involontariamente, la testa di Mancuso.

15′ Allontanato Parodi dall’arbitro, che era andato a dire due parole a Mancuso.

15′ Mensah chiamato a scaldarsi. Mancuso nel frattempo è ancora a terra.

14′ Ancora gioco fermo. Mancuso si tiene la testa dolorante dopo uno scontro di gioco in area Virtus.

11′ Entrambi però si rialzano subito fortunatamente senza conseguenza.

11′ Gioco fermo: scontro tra le teste di Wieser e Squizzato.

7′ Contropiede della Virtus dopo il pallone perso da Trimboli e difesa biancorossa che respinge in angolo. Dagli sviluppi palla riconquistata dai virgiliani.

4′ Buon avvio del Mantova che controlla la sfera e la fa girare in cerca di spazi.

1′ Mantova che attaccherà nella prima frazione da destra a sinistra, verso la Te. La Virtus invece sotto la Cisa.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Mantova in divisa bianca con banda rossa, Virtus in total black.

Mantova e Virtus fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi del Martelli.

Lettura delle formazioni al Martelli con i tifosi biancorossi che gridano i nomi dei giocatori a squarciagola.

Applauso del Martelli a Stefano e “Macia”.

Mantova e Virtus Entella rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli prima del fischio d’inizio.

Il presidente Piccoli omaggia Trimboli con la maglia celebrativa con il numero 100, le presenze del centrocampista in biancorosso.

La Te ricorda il padre di Ivan Franzoni, scomparso recentemente: “Ivan, la Curva ti è vicina. Rip. Stefano”.

Niente coreografia da parte della Te, in rispetto del tifoso “Macia”, coinvolto in un brutto incidente stradale settimana scorsa e in lotta per la vita. Lo striscione della Te recita: “Macia continua a lottare”.

Ancora in tribuna Tiago, da capire se per scelta tecnica o un problema muscolare.

Sull’altra sponda mister Chiappella schiera il duo Cuppone-Tirelli per scardinare la retroguardia biancorossa. Parte dalla panchina l’ex virgiliano Debenedetti.

Modesto deve fare a meno degli squalificati Castellini e Kouda. In difesa sulla sinistra gioca Maggioni, mentre Wieser spalleggerà Trimboli a centrocampo. In attacco, dietro alla punta Mancuso spazio a Bragantini e Buso.

Giornata calda e soleggiata, temperatura dell’aria di 23 gradi e terreno in buone condizioni.

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli, Mantova e Virtus Entella sono in campo per il riscaldamento.