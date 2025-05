Calcio Serie B – Martelli verso il pienone per Mantova-Carrarese

MANTOVA Il Mantova chiama, il popolo biancorosso risponde. E non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di salvare la Serie B. La squadra di Davide Possanzini sta lottando per l’impresa e i tifosi non si tirano indietro. Vedere per credere l’esito della prevendita per il match con la Carrarese di venerdì (ore 20.30), il primo dei due consecutivi al Martelli che chiuderanno il campionato. Le tribune (sia centrale che laterali) sono andate esaurite; stessa sorte per due terzi dei distinti, tradizionalmente ostici da riempire. Stavolta però è capitato, tanto che è stato deciso di aprire anche il terzo spicchio del settore, quello vicino alla Cisa. A proposito di Cisa, a sorpresa è stata riempita pure quella: i carraresi saranno dunque un migliaio (la capienza esatta è 943 posti).

Per i tifosi mantovani restano in vendita solo i biglietti dei distinti lato Cisa, sempre su Ticketone e al Mantova Point (aperto oggi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30). La disponibilità è alta, il prezzo conveniente: 5 euro, cifra promossa dal presidente Filippo Piccoli proprio con l’obiettivo di riempire lo stadio. Ovviamente ricordiamo che chi ha sottoscritto il mini-abbonamento prima di Mantova-Cesena non deve acquistare nè ritirare alcun biglietto. Chissà che non si riesca a battere il record stagionale di presenze al Martelli, toccato di recente con Mantova-Spezia con 10.401 presenze. Solo un’altra volta lo stadio virgiliano ha superato il muro delle 10mila presenze: fu in Mantova-Brescia del 6 ottobre con 10.307.

È difficile che i biancorossi riescano già venerdì ad assicurarsi la salvezza matematica: oltre alla vittoria sulla Carrarese, servirebbero risultati favorevoli delle rivali. Più facile che l’Acm riesca almeno a scongiurare il rischio della retrocessione diretta: basta che Burrai e compagni facciano un punto in più della Samp e mantengano quantomeno inalterato il vantaggio di 4 lunghezze sul Cittadella. Sicuramente, al di là che arrivi o meno la matematica, una vittoria sulla Carrarese farebbe compiere ai biancorossi un passo decisivo verso la permanenza in B. Il sigillo potrebbe essere messo martedì, quando al Martelli sbarcherà il Catanzaro.

Ancor più difficile è capire con quale atteggiamento scenderà in campo la Carrarese. Battendo il Modena, i toscani si sono messi al sicuro (anche se non ancora per la matematica) e vedono davanti a sè addirittura i play off (a -3): ci proveranno o saranno appagati da una salvezza comunque storica e decisamente inattesa? Non è una variabile da poco. Fermo restando che il Mantova dovrà pensare esclusivamente a se stesso e dimostrarsi più concreto rispetto a Salerno. Con la spinta dei 10mila del Martelli, sarà forse più facile.