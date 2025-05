Automobilismo Elms – Matteo Cressoni guida la Porsche fino all’ottavo posto al Paul Ricard

LE CASTELLET (Fra) Il pilota mantovano Matteo Cressoni ha chiuso all’ottavo posto la 4 Ore del Paul Ricard, secondo appuntamento stagionale dell’European Le Mans Series. Un risultato importante, maturato al termine di una gara estremamente complessa e condizionata fin dai primi minuti dal maltempo. La pioggia ha infatti rimescolato le carte in tavola e creato grande incertezza nella fase iniziale, portando l’equipaggio #60 di Proton Competition – così come gran parte degli avversari della classe LMGT3 – a sbagliare la scelta delle gomme al via. Un errore che è costato subito un giro alla vetta della classifica, mentre al volante c’era Christian Ried, chiamato a sostituire Claudio Schiavoni per questo round. Il tedesco, proprietario del team, ha poi perso ulteriore terreno a causa di un contatto con una vettura di classe LMP3 nella penultima curva del tracciato francese. Nonostante le difficoltà, la Porsche 911 GT3 R #60 è riuscita a risalire fino alla Top 10 grazie alla solidità di Matteo Cressoni e a un finale in progressione del belga Alessio Picariello, autore di uno stint molto concreto. L’ottava posizione vale punti preziosi per il campionato, in una stagione iniziata alla grande con il podio conquistato a Barcellona nella prova d’apertura. «Non è stato un fine settimana semplice – ha commentato a fine gara Cressoni -. Abbiamo dovuto rivedere l’equipaggio all’ultimo momento, ancora prima delle prove libere, e la pioggia ha complicato ulteriormente la situazione in gara. È un peccato, perché avevamo un passo davvero competitivo in tutte le condizioni, sia con pista bagnata che asciutta».