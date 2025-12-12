Calcio Serie B – Verso Cesena-Mantova: Possanzini medita diversi cambi

MANTOVA Il Mantova è proiettato alla sfida col Cesena, in programma domani (ore 19.30) allo stadio Manuzzi. Possanzini ritrova Bani, ma deve ancora fare a meno di Radaelli, che sconta la seconda di tre giornate di squalifica. Situazione infortunati: Bragantini è tornato ad allenarsi col gruppo, ma solo oggi Possanzini scioglierà le riserve sulla sua presenza (il mister parlerà in conferenza stampa alle ore 11); progressi per Mancuso, che potrebbe rientrare per Mantova-Empoli di domenica 21; lavoro a parte per Mantovani che tornerà in gennaio. La formazione iniziale potrebbe presentare diverse novità rispetto a quelle schierate con Venezia e Reggiana. Davanti a Festa, a destra è atteso Maggioni con Bani a sinistra e la coppia Castellini-Cella in mezzo; a centrocampo, sicuri Trimboli a Artioli, è probabile Paoletti al posto di Wieser; in attacco ben tre ballottaggi: Galuppini-Marras, Mensah-Bonfanti e Ruocco-Caprini, mentre minori chance sembra avere Fiori.