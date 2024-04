Calcio Serie C – Alex Redolfi dopo Mantova-Atalanta: “Accettiamo il risultato. Ora testa al Renate”

Mantova Da bergamasco, subire gol dalla squadra in cui è cresciuto, non è stato il massimo. Nel post gara, Alex Redolfi commenta così il pari: «Abbiamo giocato bene e provato sempre le nostre cose – spiega – . Nella ripresa abbiamo spinto di più e, secondo me, potevamo anche vincerla. Ma va bene così, siamo contenti della nostra prestazione e guardiamo già alla prossima». «Sapevamo – prosegue il difensore – che loro sono la squadra che gioca un calcio atipico rispetto a tutte le altre. L’hanno preparata bene, sono ragazzi che hanno voglia e qualità. Però faccio un plauso ai nostri perché siamo stati bravi a metterli sotto nel secondo tempo. Potevamo sia perdere che vincere, ma siamo comunque di un punto più vicini all’obiettivo». E sul gol subito… «Secondo me era fuorigioco. Mi sembrava già dietro di me, ancor prima che la palla partisse. Non c’è il Var e io non l’ho visto sinceramente». «Siamo comunque contenti – conclude Alex – per la prestazione e la cornice di pubblico che c’era. La Cisa si è riempita in pochi minuti dopo l’uscita dei tagliandi e questo dimostra che la fiducia dataci è davvero tanta. Questa cosa ci piace e allo stesso tempo ci fa anche piacere vedere il Martelli colmo di pubblico. Siamo un ottimo gruppo e il mister è orgoglioso di noi. Ce lo ha ribadito sia durante l’intervallo che a fine gara. Ora dobbiamo svuotare i pensieri e concentrarci nel preparare al meglio la sfida col Renate».