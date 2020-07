Calcio serie C – Assemblea e mister: per il Mantova è una settimana chiave

MANTOVA Secondo la logica, questa dovrebbe essere una settimana chiave per capire qualcosa in più sul futuro del Mantova. Per lo meno sul fronte mister. Stando alle parole del presidente Masiello, in questi giorni dovrebbe essere svelato il nome del nuovo allenatore dei biancorossi. Modesto, Gilardino o “Mister X”, da qui non ci si schioda. Si vedrà nelle prossime ore quindi quali sviluppi ci saranno. Nessuna di queste piste è da escludere, si tratta solo di attendere. Per il Mantova questa sarà una settimana impegnativa. In agenda c’è anche l’assemblea dei soci, che si terrà dopo domani a Milano. Sarà fatto il punto della situazione in vista della ripartenza della squadra (probabilmente dopo Ferragosto). Riguardo l’assemblea dei soci, come annunciato nei giorni scorsi, non sono previsti nuovi ingressi, ma potrebbe cambiare l’assetto del cda formato al momento da Masiello, Baressi e Scalabrini.

Tra gli argomenti che dovrà affrontare la dirigenza di viale Te c’è anche la questione Mantovanello. Il sindaco Palazzi spinge per il trasferimento del Mantova a Borgochiesanuova, con il conseguente trasloco del San Lazzaro al Migliaretto sui campi del S.Egidio S.Pio X. A riguardo il presidente del SanLa, Angelo Valenza, avverte: «Abbiamo in concessione quei campi fino al 2031. Prima di cambiare però bisogna fare tutte le valutazioni del caso». Insomma, bisognerà mettere d’accordo tutti, anche perchè ogni società ha le proprie esigenze e il San Lazzaro, come tutti sanno, a livello di settore giovanile vanta dei numeri importanti e ha bisogno di tanti campi per poter svolgere la propria attività.