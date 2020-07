Tennis giovanile – Alessandro Ferrari trionfa a Casaleone, Adele Montagnini terza ai regionali del Veneto

MANTOVA L’At Suzzara festeggia l’exploit di Alessandro Ferrari, vincitore del torneo under 12 “Kinder” di Casaleone (Verona). Dopo la ripresa dell’attività “post-Covid”, il giovane atleta suzzarese si era già messo in evidenza nel campionato a squadre U12, in coppia con Filippo Rasini, raggiungendo i quarti di finale del tabellone regionale, sconfitti 1-2 dal TC Buscate, in terra milanese, soltanto al doppio finale e al super tiebreak del terzo set (5-10).

La giovane atleta casteldariese Adele Montagnini, classe 2008 (a soli 12 anni è già in Terza categoria), in forza al circolo AT San Giovanni Lupatoto, si è classificata terza ai campionati regionali veneti e si è conquistata così un posto nel tabellone principale ai campionati italiani. Dopo la riapertura dell’attività agonistica ha già vinto due tornei, al Tennis Palladio di Vicenza e alla Canottieri Mestre. E prima dello stop ne aveva vinti altri tre.