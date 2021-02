Calcio Serie C: CARPI-MANTOVA 1-0 (aggiornamenti live)

CARPI (Mo) Buonasera dallo stadio “Sandro Cabassi” di Carpi, dove sta per andare in scena il “monday night” della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C. Contro gli emiliani padroni di casa, il Mantova cerca punti preziosi per restare incollato alle squadre di testa. Mister Troise può contare sul nuovo acquisto Zigoni, attaccante di lunga esperienza, che partirà però dalla panchina. Il Mantova è reduce da tre risultati utili consecutivi, il Carpi da tre sconfitte di fila. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

CARPI-MANTOVA 1-0

CARPI (3-5-2): Rossini; Sabotic, Venturi, Ercolani; Eleuteri, Bellini, Fofana, Ghion, Llamas; De Sena, De Cenco. A disp.: Pozzi, Rossi, Varoli, Mastour, Giovannini, Ferretti, Offidani, Ceijas, Gozzi, Lomolino, Ridzal, Tripoli. All.: Foschi.

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Bianchi, Milillo, Checchi, Zanandrea; Militari, Zibert, Gerbaudo; Guccione, Ganz, Cheddira. A disp.: Tozzo, Silvestro, Zappa, Zigoni, Baniya, Saveljevs, Mazza, Pinton, Panizzi, Fontana, Lucas, Di Molfetta. All.: Troise.

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria (assistenti: Croce e Ferraioli di Nocera Inferiore)

RETI:

NOTE: Corner: 3-0 per il Mantova. Ammoniti: Llamas, Gerbaudo, Ghion, Venturi, Zibert

Primo tempo

44′ GOL DEL CARPI: ha segnato Eleuteri

43′ Chiude in attacco il Mantova: terzo corner, centro di Gerbaudo e Cheddira incorna il pallone sul palo. Seconda grande occasione per i biancorossi

40′ Meglio il Mantova dalla mezz’ora, ma il risultato non si schioda

36′ Timide proteste del Mantova per un intervento in area di Sabotic su Cheddira: anche il replay non chiarisce tutti i dubbi

35′ Ripartenza di Guccione e palla a Ganz: stavolta la conclusione del 9 è lontana dallo specchio

33′ Palla gol per il Mantova. Bianchi per Ganz che controlla e mira l’angolino: super parata di Rossini che vola alla sua destra e mette in angolo

30′ Pronta risposta del Carpi, ma De Sena è in fuorigioco (e comunque Tosi aveva parato)

29′ Gol annullato al Mantova, su azione d’angolo, per carica di Ganz sul portiere

26′ Cheddira soffia il pallone a Venturi che lo stende: altro cartellino giallo per il Carpi

23′ Gran taglio di Guccione per Gerbaudo, che manca però il controllo a tu per tu col portiere: l’occasione sfuma

21′ Guccione si libera con un tunnel di Fofana e si invola in contropiede: Ghion lo ferma fallosamente e si becca il giallo

20′ Gara spezzettata, senza un padrone. Portieri inoperosi e risultato ancora inchiodato sullo 0-0

15′ Se ne sono andati i primi 15 minuti: grande equilibrio in campo, partita bloccata e nessuna occasione da rete

13′ Ammoniti Llamas (fallo su Zanandrea) e Gerbaudo (entrata in ritardo su Ercolani)

7′ Milillo entra duro su De Cenco: entrano i sanitari, punizione per il Carpi

4′ Bella giocata di Guccione sulla destra, ma il traversone basso dal fondo è intercettato dalla difesa locale

1′ Partita iniziata e subito un brivido per il Mantova: De Cenco si invola verso la porta di Tosi, ma è in fuorigioco