Marmirolo – La minoranza: “Quando l’asfaltatura di via Marconi e Strada del Dosso?”

Marmirolo Viste le condizioni particolarmente critiche dell’asfalto di via Marconi e Strada del Dosso a Marmirolo, ove sono presenti numerose e vistose buche sui margini della strada e al centro della stessa, la minoranza Patto per Marmirolo chiede, tramite un’interpellanza nel primo consiglio comunale utile allo scopo, di conoscere perché tali strade non siano state oggetto din intervento, ma siano state ricoperte soltanto buche piene di acqua con asfalto grezzo mediante l’uso del solo badile. Nell’interpellanza, che ha il carattere di urgenza, il gruppo di minoranza chiede, inoltre, di poter conoscere i motivi per cui tale opera non trovi attuazione nell’apposito capitolo di bilancio attribuito alla manutenzione e rifacimento della strada comunale. «Chiediamo – ribadisce la capogruppo Roberta Gaburri – che vengano disposti con urgenza appositi cartelli o avvisi che obblighino i veicoli ad una velocità di sicurezza e le moto e le biciclette ad una grande attenzione alle buche e al manto stradale in pessime condizioni. La sicurezza e la manutenzione delle strade comunali, sottolinea, è da sempre compito primario per ogni amministrazione comunale, che si distingue per attenzione ai cittadini residenti, ma anche per tutti gli altri che transitano per vari motivi sul territorio comunale. La sicurezza è certamente di vitale importanza per tutti». (f.l.)