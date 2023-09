Calcio Serie C – C’è Giana-Mantova: Possanzini pensa ad un ampio turnover, Debenedetti al posto di Monachello

Mantova C’è Giana Erminio-Mantova e mister Possanzini potrebbe attuare un comprensibile turnover per dare spazio a chi ha giocato meno. Con ogni probabilità in attacco qualcosa di nuovo si potrebbe vedere. Dovrebbe esserci l’esordio dal 1’ di Debenedetti, che prenderebbe il posto dell’acciaccato Monachello. Non è da escludere anche un posto da titolare per Giacomelli, che dopo lo spezzone di gara contro la Pro Sesto, deve mettere minuti nelle gambe per trovare quanto prima il ritmo partita. Difficile tenere fuori Maggioni e Fiori, due dei migliori tra i biancorossi. Ma anche qui le alternative non mancano. Radaelli sulla corsia di destra, in precampionato, ha dato delle ottime risposte, mentre l’esterno d’attacco potrebbe essere sostituito proprio da Giacomelli. Sulla corsia di sinistra potrebbe esserci l’inserimento di Celesia, fino ad oggi utilizzato con il contagocce. Siamo nel campo delle ipotesi ma, considerando che domenica ci sarà subito la gara contro l’Albinoleffe, qualche cambio è lecito aspettarselo.