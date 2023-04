MANTOVA Intervento dei vigili del fuoco poco dopo l’una di questa notte per l’incendio di un’auto parcheggiata presso il civico 5 di via valle d’Aosta a Lunetta. Paura per le fiamme che hanno lambito le abitazioni e distrutto l’auto. Sul posto anche la Polizia per le indagini del caso. Al momento non sarebbero emerse evidenze che facciano pensare a un atto doloso. Si sarebbe trattato di un incendio per cause accidentali.