Calcio Serie C – Il ds Battisti: “Mercato? Calma. Il Mantova intanto deve battere l’Albinoleffe”

Mantova Domenica a Torino, all’Allianz Stadium, è stato davvero tutto molto bello. Anche se non è arrivata la vittoria. Il pari maturato contro la Juve Next Gen ha dato ottime indicazioni, ma tutte quelle emozioni vanno dimenticate in fretta perchè in calendario c’è subito un altro match fondamentale per il cammino dei “Corrent boys”, domani contro l’Albinoleffe al “Martelli”.

Guccione e compagni, davanti ai propri sostenitori, hanno la possibilità di dare una svolta alla stagione battendo gli orobici, auspicando contemporaneamente nel passo falso di qualche diretta concorrente. «La partita con l’Albinoleffe – ha commentato ieri il ds biancorosso, Alessandro Battisti – è fondamentale. Vogliamo prenderci la vittoria, quella che abbiamo sfiorato a Torino. C’è ancora tanto rammarico perchè meritavamo. Abbiamo fatto una grande partita». Battisti chiede a gran voce l’aiuto dei tifosi: «Abbiamo visto anche domenica, come in altre circostanze, che il loro contributo è determinante. Quando siamo in difficoltà la loro spinta si fa sentire e spero che mercoledì ci sia più gente possibile al Martelli». Alla fine questo Mantova nelle ultime uscite, oltre ad aver messo in cascina punti importanti, ha strappato davvero tanti applausi. Si ha quasi la sensazione che forse ci si stia avvicinando a un’idea di gioco. «Stiamo diventando squadra e lo stiamo dimostrando con delle buone prestazioni. Va ricordato – continua Battisti – che questo è un girone imprevedibile. Non mi sarei mai aspettato di essere in quella posizione di classifica, a +5 dalla Triestina e a -4 dal Padova».

Nel post gara di domenica all’Allianz Stadium, il presidente Piccoli ha parlato di ambizioni, di mercato, aprendo di fatto a possibili nuovi arrivi per rinforzare la squadra. Il ds Battisti con grande professionalità mette in chiaro alcuni aspetti al riguardo: «Il fatto che il presidente, con cui mi sento quotidianamente, abbia parlato in questi termini di mercato fa piacere. Ad oggi dico che sono soddisfatto del lavoro di tutta la squadra, anche dei giocatori che sono stati impiegati meno. Ma soprattutto mancano ancora 5 partite prima della riapertura delle liste. Troppe per poter pensare al mercato. Gare – conclude il ds – in cui continueremo a fare le nostre valutazioni; se ci sarà l’opportunità, qualcosa faremo».