Calcio Serie C – Il Mantova cala il poker: Bianchi, Tosi, Baniya e Mazza

MANTOVA Due acquisti lunedì ( Pinton e Palmiero), tre martedì ( Gerbaudo, Zanandrea e Zappa), quattro ieri. Il Mantova è scatenato, l’allestimento dell’organico da consegnare ad Emanuele Troise procede a spron battuto. Il poker di neobiancorossi ufficializzati ieri comprende un gradito ritorno, due nomi già circolati nei giorni scorsi e una bella sorpresa “made in Mantova”.

Cominciamo proprio dalla sorpresa: Davide Bianchi. Come dicevamo, è un mantovano ed è nato l’11 maggio 1996. Terzino destro, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo dove è arrivato a giocare fino in Primavera. Poi il passaggio al Vicenza, che è stata la sua casa per ben 5 stagioni consecutive. Con i veneti ha giocato anche in Serie B (14 presenze), mentre in C ha assommato una cinquantina di partite. La scorsa stagione Di Carlo non gli ha riservato molto spazio (solo 2 presenze fino allo stop del campionato), ma ha fatto comunque parte del gruppo che ha conquistato la promozione in B. Torna al Mantova, che aveva dovuto lasciare a 14 anni (destinazione Chievo) dopo il fallimento del 2010, e che lo ha acquistato a titolo definitivo.

Un altro gradito ritorno è quello di Rayyan Baniya, difensore centrale già visto all’opera in biancorosso due anni fa con Morgia. Difensore centrale, bolognese di nascita (18 febbraio 1999) ma turco di origine, Baniya è cresciuto nel vivaio del Modena per poi giocare due campionati Primavera col Verona. I numeri della sua precedente esperienza mantovana sono i seguenti: 29 presenze e un gol in campionato, 4 in Coppa Italia. Nella scorsa stagione il debutto in C col Renate: 23 presenze e un gol il bilancio fino allo stop anticipato del torneo. Il suo cartellino è del Verona, che l’ha girato in prestito al Mantova.

Infine, i due giocatori già annunciati da radiomercato nei giorni scorsi. Il primo è Riccardo Tosi, portiere nato il 27 dicembre 1999 a Negrar. Ha mosso i primi passi nel San Martino Speme per poi essere messo sotto contratto dal Verona. Vanta 43 presenze in D con Vecomp e Arzignano. Proprio con l’Arzignano ha avuto l’occasione di disputare l’ultima stagione in C: 25 partite (ne ha saltata una sola per squalifica) e 31 reti subite. Il Verona l’ha ceduto al Mantova a titolo definitivo. A proposito di portiere, l’Acm ha seccamente smentito la voce di un interessamento per il 32enne Alex Valentini (tra l’altro ex giovanili biancorosse) circolata sul web.

A chiudere la lista degli acquisti è il promettente centrocampista Leonardo Mazza. Nato a Bologna il 27 settembre 2000, è un prodotto del vivaio rossoblù. Proprio sotto la guida di mister Troise ha vinto il campionato Primavera 2, la Supercoppa Primavera e il Torneo di Viareggio. Di quel Bologna Mazza era il capitano. In un paio di occasioni è stato anche convocato in prima squadra da Mihajlovic, senza tuttavia scendere in campo. Mazza giunge in prestito dal Bologna e per le sue referenze rappresenta forse il giovane più atteso della rosa attualmente a disposizione di Troise.