Calcio Serie C – Verso Mantova-Padova: prevendita oltre i 3mila

MANTOVA Superata anche quota 3mila. La prevendita di Mantova-Padova, ultima di campionato in programma domani alle 17.30 allo stadio Martelli, continua con successo. Nel dettaglio, il totale dei biglietti acquistati dai tifosi virgiliani è arrivato a 2.401. A questo numero bisogna ovviamente sommare i 604 abbonati; e i 345 tifosi padovani che si accomoderanno in curva Cisa. In totale fa 3.005. Forse ci si aspettava uno scatto più forte dalla giornata di ieri, almeno a giudicare da quanto accadde due settimane fa per Mantova-Renate. Ma le cattive condizioni meteo potrebbero aver scoraggiato qualche tifoso a presentarsi al Mantova Point.

In ogni caso, ricordiamo che i biglietti sono in vendita non solo al Mantova Point (aperto dalle 9.30 alle 18.30), ma anche al Gimme Five di piazza Virgiliana e nei punti Vivaticket. Oppure on line su www.vivaticket.it. I prezzi sono promozionali: 7 euro il tagliando intero, valido per tutti i settori; 5 euro per le donne; 3 euro per under 14 e over 65. Domani, giorno della partita, sarà aperta solo la biglietteria di fronte alla tribuna centrale, con orario continuato dalle 9.30 alle 17.30.

Oggi è l’ultimo giorno per usufruire della “promozione Vercelli”: chi era presente al match coi piemontesi, ha diritto all’ingresso gratuito domani (se è abbonato, può cedere il biglietto a un familiare o conoscente). Basta inoltrare richiesta a ticket@mantova1911.club entro le ore 19 con allegato il biglietto di Vercelli; oppure presentarsi al Mn Point, sempre muniti di biglietto di Vercelli.