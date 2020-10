Calcio Serie C – Il Mantova e le altre deb: che sprint!

MANTOVA Storicamente le neopromosse in Serie C soffrono il salto di categoria. Veleggiano nelle posizioni di rincalzo e si pongono come unico obiettivo la salvezza. Il Mantova 2020-21 è partito ben conscio di questa situazione. Non è un caso che, proprio mettendo in conto le difficoltà del noviziato, in viale Te abbiano da subito voluto chiarire che solo e soltanto la salvezza sarebbe stata la meta da raggiungere. Nulla di più. E non sarà un 5-1 al Perugia a cambiare i piani.

Eppure queste prime 4 giornate di Serie C hanno prodotto risultati a sorpresa, tali da rilanciare le ambizioni delle neopromosse (o almeno della maggior parte di esse). Prendendo in esame tutti e tre i gironi, si scopre infatti che solo 3 delle 9 squadre salite dalla D vantano un bilancio di risultati in passivo. Si tratta di Pro Sesto e Lucchese nel girone A, Palermo nel girone C. La Pro Sesto, in realtà, non sta andando male: dopo le prime due sconfitte, si è sollevata con una vittoria e un pareggio per complessivi 4 punti. Lo stesso non si può dire per Lucchese e Palermo, ferme a 1 punto. La vera delusione sono ovviamente i siciliani che, per blasone e non solo, dovrebbero ambire a ben altre posizioni. È la dimostrazione, come dicevamo all’inizio, che la C non perdona e può esporre a figuracce anche le più nobili.

Bilancio attivo per le altre 6 neopromosse. Certo, la stagione è appena cominciata e il cammino è lungo. Ma questo rimescolamento dei valori è comunque un dato di fatto. Il Covid e tutto quel che ne è derivato è probabilmente la causa principale di questa partenza anomala. La preparazione partita in ritardo e approssimativa, il lungo lockdown che l’ha preceduta, le poche amichevoli disputate, gli organici incompleti, il mercato aperto fino a inizio ottobre: sono tutti fattori che hanno senz’altro contribuito a sparigliare le carte.

Vedere per credere l’avvio zoppicante delle retrocesse dalla B: Livorno (2 punti) nel girone A, Perugia (4) nel girone B, Juve Stabia (6) nel girone C. E, per contro, quello brillante delle neopromosse. La Turris ha vinto tutte e 3 le partite disputate; anche il Foggia, che ne ha giocata una sola, è a punteggio pieno. È lusinghiero pure il bilancio del Grosseto: 3 successi su 4 gare, secondo posto nel girone A dietro alla capolista Lecco.

Sorprendente il rendimento delle tre “principianti” del girone B. I 6 punti del Mantova potevano essere almeno 7, se nel match col Carpi i biancorossi si fossero svegliati prima; sono in ogni caso un bottino pesante, come pesante e impressionante è stata la vittoria col Perugia. Quanto a Matelica e Legnago, sembravano destinate a navigare da subito in zona retrocessione e invece sono lì a guardare (quasi) tutti dall’alto. Se fu vera gloria lo scopriremo cammin facendo. Per il momento siamo al classico quarto d’ora di celebrità. Magari, chi lo sa, destinato a prolungarsi. Non è da escludere, in un stagione che di normale ha ben poco. Vale per tutti. Mantova in primis.