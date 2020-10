Rugby Coppa Italia – Viadana, parla il ds Bronzini: “Contro Reggio capiremo di che pasta siamo fatti”

VIADANA Vigilia in casa Viadana per la super sfida con il Valorugby. Domani (17 ottobre) alle ore 16 è in programma allo stadio Zaffanella il debutto in Coppa Italia con il Reggio Emilia di coach Roberto Manghi. Ricordiamo che per i tifosi 600 sono i biglietti disponibili (da prenotare) per la partita, in base alle disposizioni sull’emergenza sanitaria.

«Prima di tutto ci tengo a dire che i nostri ragazzi – afferma il diesse Alberto Bronzini – sono rimasti particolarmente impressionati dal nuovo allenatore, German Fernandez . Vedono in lui qualcosa di nuovo: un tecnico molto scrupoloso che guarda molto ai dettagli, e per quello si fa notare. Per quanto concerne l’organico che affronterà il Valorugby, c’è qualche giocatore indisponibile. Proprio per questo motivo la rosa è stata allargata alla formazione cadetta dei Caimani, a meno di possibili recuperi dell’ultima ora. Anche il primo impegno di campionato, al Battaglini di Rovigo contro il team di coach Casellato, vedrà un Viadana… claudicante e non ancora al meglio della condizione, che non dovrebbe avere sfortunatamente tutti gli effettivi a disposizione».

La prima sfida ufficiale, dove ci sono punti in palio, è appunto con il Valorugby in Coppa Italia: si rinnova il derby del Po, il duello fra rivieraschi e reggiani forti di quattro ex (Bacchi, Devodier, Gennari e Ruffolo ), senza dimenticare che il consulente tecnico è Jacques Brunel, ex ct di Italia e Francia. «Anche nella scorsa stagione il Viadana partiva sfavorito sulla carta rispetto a quindici più di spessore, eppure fra campionato e Coppa Italia ha sconfitto due volte Reggio Emilia. E ha battuto anche altre squadre blasonate, quindi non è impossibile. Da domani con i punti in palio vedremo di che pasta è fatto questo team, poi saranno le successive gare di campionato che tasteranno il polso alla squadra. Ci diranno chi siamo o se… dovremo mangiare ancora della polenta. Una sola amichevole, quella di Padova con l’Argos Petrarca di Andrea Marcato e dell’ex Victor Jimenez, è troppo poco per poter dare un giudizio sulla squadra. I test sono test, mentre la Coppa è una manifestazione ufficiale con punti in palio, ma poi anche il Top 10 è tutta un’altra cosa. Abbiamo tanti giovani che non hanno mai giocato ad alti livelli e devono crescere in esperienza». Attenzione perché il Valorugby è una delle squadre che quest’anno parte con grandi ambizioni, come quelle di vincere il campionato. Alcune settimane fa, alla presentazione della squadra, coach Manghi ha ricordato gli obiettivi: «Vogliamo ripartire da dove il campionato era stato fermato per l’emergenza sanitaria, con l’ambizione di diventare il club più importante d’Italia. Vogliamo farlo giocando un rugby divertente. D’obbligo quindi puntare a fare meglio della passata stagione». L’altra gara del girone 1 Sitav Lyons Piacenza-Mogliano è stata rinviata perchè cinque giocatori del team veneto sono risultati positivi al virus. Riposa Rovigo. La partita Viadana-Valorugby sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina del Viadana.