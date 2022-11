Calcio Serie C – Mantova, pari con rimpianto all’Allianz con la baby Juve (2-2)

TORINO Il Mantova esce dall’Allianz Stadium con un buon pareggio che però, visto l’andamento del match, lascia un po’ di amaro in bocca. Contro la Juve NG, davanti a 30mila spettatori, i biancorossi passano in vantaggio dopo 5 minuti con un colpo di testa di Matteucci. Poco dopo, al 7′, arriva l’1-1 di Iocolano. Partenza sprint per l’Acm anche nel secondo tempo, che si apre con la rete di Yeboah al 48′. Ma quando i tre punti sembrano materializzarsi, ecco il 2-2 propiziato da una sfortunata autorete di Gerbaudo su cross di Iocolano. Sul conto del Mantova anche i due infortuni di Matteucci e Pinton. I biancorossi torneranno in campo mercoledì alle 18 al Martelli contro l’Albinoleffe.

La cronaca

Buon pomeriggio dall’Allianz Stadium di Torino. Scenario d’altri tempi per il Mantova, che nel prestigioso impianto di proprietà della Juventus, affronta l’under 23 bianconera (denominata Juventus Next Gen) allenata dall’ex centrocampista biancorosso Massimo Brambilla. Sono in 30mila sugli spalti (600 i mantovani), per un’atmosfera davvero suggestiva. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale: restate connessi!

JUVENTUS NG-MANTOVA 2-2

JUVENTUS NG (4-3-3): Garofani; Barbieri, Riccio, Poli (46′ Stramaccioni), Mulazzi; Besaggio, Barrenechea (87′ Palumbo), Iocolano; Compagnon (62′ Cudrig), Pecorino (72′ Sekulov), Rafia (62′ Da Graca). A disp.: Raina, Senko, Savona, Muharemovic, Nzouango, Verduci, Bonetti, Lipari, Ntenda, Cerri. All.: Brambilla.

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pinton (79′ Paudice), Matteucci (35′ Ghilardi), Panizzi, Ceresoli (71′ Silvestro); Gerbaudo, De Francesco, Messori; Guccione (71′ Ingegneri), Yeboah (71′ Procaccio), Mensah. A disp.: Tosi, Napoli, Pierobon, Cozzari, Fontana, Pedrini, Darrel. All.: Corrent.

ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze (assistenti: Trischitta di Messina e Lencioni di Lucca)

RETI: 5′ Matteucci, 7′ Iocolano, 48′ Yeboah, 83′ aut. Gerbaudo

NOTE: Ammoniti: De Francesco, Rafia, Compagnon, Chiorra, Barbieri. Calci d’angolo: 3-9. Recupero: 1′ +

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

90′ Quattro minuti di recupero. La Juve cerca ora il gol vittoria.

86′ Davvero sfortunato il Mantova, che stava controllando agevolmente il vantaggio contro una Juve fino a quel momento poco brillante.

83′ Pareggio Juve. Cross di Iocolano e tocco sfortunato di Gerbaudo che cambia la traiettoria del pallone: Chiorra beffato

79′ Al posto di Pinton entra Paudice. Pinton, vittima di un pestone, è costretto a uscire in barella.

78′ Pinton non ce la fa. Intanto Mulazzi di testa in mischia manda a lato di poco.

76′ Pinton fuori dal campo dolorante da un paio di minuti. Mantova momentaneamente in 10.

72′ Un cambio anche per Brambilla: esce Pecorino, entra Sekulov.

71′ Triplo cambio per Corrent: escono Guccione, Yeboah e Ceresoli; entrano Ingegneri, Silvestro e Procaccio.

69′ Ammonito Chiorra.

62′ Doppio cambio nella Juve: entrano Cudrig e Da Graca al posto di Compagnon e Rafia.

56′ Il gol sembra aver tramortito la Juve che fatica a reagire. Il Mantova controlla.

48′ Gooooool del Mantova!!!!!! Punizione di Guccione dalla sinistra e colpo di testa vincente di Yeboah.

E’ iniziata la ripresa. C’è un cambio nella Juve: è uscito Poli, è entrato Stramaccioni.

Primo tempo

45′ + 1′ Squadre al riposo sull’1-1. A tra poco per la ripresa.

45′ + 1′ Doppia occasione per la Juve sulla stessa azione, prima con Besaggio e poi con Barrenechea. In entrambi i casi è pronta la respinta di Chiorra.

45′ Un minuto di recupero.

42′ Garofani in presa alta anticipa Gerbaudo. Mantova in avanti in questo finale di tempo.

35′ Matteucci fuori dal campo un po’ stordito. Cambio obbligato per Corrent: entra Ghilardi.

34′ Brutto contrasto Rafia-Matteucci. Il biancorosso colpito tra la spalla e il petto resta immobile a terra facendo preoccupare tutti. Interviene lo staff medico.

31′ Risposta Mantova con Guccione che si ritrova un pallone al limite dell’area ma sbaglia completamente mira.

29′ Squillo Juve con Pecorino che riceve palla in profondità ma a tu per tu con Chiorra non centra lo specchio della porta.

28′ La Juve sembra aver esaurito la spinta. Il Mantova tiene bene il campo.

22′ Chiorra sbaglia rinvio e consegna la palla agli avversari. Compagnon non ne approfitta e spara altissimo.

20′ Fiammata Mantova con Pinton che crossa dalla destra, Mensah si tuffa per colpire di testa ma manca il pallone di un nulla.

18′ Soffre il Mantova in questa fase. La Juve pressa molto alto.

12′ Ammonito De Francesco che ferma fallosamente un avversario involatosi sulla fascia.

7′ Pareggio della Juve con Iocolano. Il numero 20 bianconero riceve di testa da Rafia e, sempre di testa, gira in rete anticipando Panizzi. Nulla da fare per Chiorra.

7′ Risponde la Juve guadagnando il suo primo calcio d’angolo.

5′ Goooooool del Mantova!!!!!!!!! Corner di De Francesco, Matteucci stacca più in alto di tutti e insacca di testa.

3′ Ora invece è il Mantova ad usufruire di una punizione da circa 20 metri. Batte De Francesco, la barriera devia in corner.

2′ Subito una punizione per la Juve da buona posizione. Batte Iocolano, palla di non molto sopra la traversa.

Partita cominciata.

Tutto pronto per il calcio d’inizio che batterà la Juve.

Squadre in campo. Juve con la tradizionale casacca bianconera, Mantova in rosso.

Bella giornata a Torino, i tifosi mantovani stanno entrando ora nel settore a loro riservato.