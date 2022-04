Calcio Serie C – L’appello di Paudice ai tifosi: “Mantova, portaci al traguardo”

Mantova Quattro gol in stagione, uno con Lauro in panchina, tre sotto la guida tecnica di Galderisi. Due reti nelle ultime due giornate di campionato. Per l’attaccante del Mantova, Luca Paudice, questo sembra essere davvero un “magic moment”. «Mi sento bene – spiega la punta biancorossa – sono nel pieno della forma fisica e come ho detto recentemente, avevo un gran bisogno del gol. Stava diventando un’ossessione e poi finalmente mi sono sbloccato».

Dal gol al Legnago a quello con la Virtus ne è passato di tempo. Come hai affrontato questo lungo digiuno?

«All’inizio non sentivo questo bisogno di gol, ma non perchè non lo ritenessi importante. Le prestazioni erano convincenti. Mancavano le vittorie e un po’ di fiducia».

Quanto è contato Galderisi in questa fase?

«Tanto. E’ stato un giocatore di caratura internazionale. Ed è diventato un punto di forza non solo per me, ma per tanti altri. Nel girone d’andata abbiamo fatto troppo poco. Il nostro primo obiettivo deve essere quello di fare gol. Questo il suo diktat».

Ti ha voluto fortemente mister Lauro, ma il meglio l’hai dato quando è subentrato Galderisi. Un caso?

«Probabilmente all’inizio ho avuto poche occasioni di giocare dall’inizio. L’attaccante deve sentire la fiducia e poi è arrivata la svolta e ho cercato di maturare in fretta».

Quanto è stato importante per voi attaccanti l’arrivo di Monachello, giocatore esperto che ha cambiato con i suoi gol le sorti della stagione?

«Con Gaetano c’è un grande feeling sia a livello umano che tecnico. Si vede che ha grandi qualità. Siamo diventati molto amici e mi ha dato tanti consigli. Mi sono serviti molto».

Ad esempio? Se si può dire.. .

«Mi ha detto di non avere timore sotto porta. Di calciare senza pensarci troppo, anche se la palla è brutta».

Ecco spiegato com’è nato il gol a Renate?

«Esattamente».

Obiettivo salvezza a portata di mano, ma le avversarie non mollano: come vivete questo periodo?

«Dietro stanno andando molto forte. Noi ogni settimana prepariamo al meglio la gara della domenica e dobbiamo dare il massimo. Sempre».

Arriva la Pergolettese, già 1000 biglietti venduti. Sale l’attesa?

«Decisamente sì. Abbiamo voglia di giocare questa partita e di vedere lo stadio pieno. Abbiamo bisogno della nostra gente per arrivare in fondo e tagliare il traguardo della salvezza».