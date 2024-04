Calcio Serie C – Lotte salvezza, play off, promozioni: il Mantova ora si gode lo spettacolo

Mantova I giochi ormai sono fatti: Mantova, Cesena e Juve Stabia sono in Serie B. Questi i primi verdetti della stagione. Ora le tre capolista si contenderanno la Supercoppa di Serie C in un triangolare a cui il Mantova non ha mai partecipato e che vorrebbe portare a casa per suggellare una stagione storica. Ma il passo più importante, in ogni caso, è già stato fatto. Nel frattempo, mancano ancora tre gare per chiudere la regular season e il Mantova può sfruttarle per cercare di incrementare i record di questa stagione e permettere a Galuppini di guadagnarsi la scarpa d’oro come miglior marcatore del girone A. Insomma, qualche buono stimolo per continuare a lottare c’è. Squadra al lavoro in campo e società impegnata a programmare il futuro in Serie B, osservando con molto interesse quello che succederà da qui a giugno tra lotte salvezza, play off e sogni di promozioni per capire chi saranno le prossime avversarie. In ogni caso, torneranno grandi sfide con derby infuocati. Ma un passo alla volta. Intanto un occhio alla Serie A, dove mancano ancora 7 giornate e tutto è ancora da decidere per la lotta salvezza. La Salernitana sembra spacciata, ma non ancora aritmeticamente. Sassuolo e Frosinone, rispettivamente a 25 e 26 punti, possono ancora sperare. Fuori di un punto dalla zona retrocessione c’è il Verona, e il sogno di tutti i tifosi virgiliani è proprio quello di rivivere il derby con gli scaligeri. A rischio ci cono anche Empoli, Udinese, Lecce e Cagliari.

Per quanto riguarda la Serie B, qui sono tre i fronti da seguire. Innanzitutto la lotta promozione, che vede il Parma sempre più lanciato verso la Serie A. Ma attenzione alla battaglia per il secondo posto tra Como, Cremonese e Venezia, che vogliono evitare la lotteria dei play off dove invece dovrebbe arrivare il Brescia, in lotta insieme alla Samp. Reggiana e Modena sono fuori dalla zona retrocessione, ma comunque a rischio. Lecco e Feralpi, invece, potrebbero tornare in Lega Pro. Sei giornate per chiudere la regular season e poi via alla maratona play off e play out. Tutto ancora da decidere e da seguire con grande attenzione. Certo è che le eventuali sfide con Cremonese, Venezia, Reggiana, Modena e Como, farebbero tremare i polsi a tutti i tifosi biancorossi.

Infine la Lega Pro, dove si tratta di attendere il piazzamento finale delle varie squadre che andranno a sfidarsi nei play off. Padova, Vicenza e Triestina tra le più accreditate per il girone A, ma occhio anche all’Atalanta. Negli altri gironi la Torres per il B, Avellino e Benevento nel C. Chissà che la finalissima possa essere tra due di queste squadre. O chissà, magari ci saranno altre sorprese. Tutti sul divano, frittatona, birra ghiacciata e… Serie B in tasca.