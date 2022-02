Calcio Serie C – Mantova, altro spareggio salvezza: in campo a Gorgonzola contro la Giana Erminio (ore 18)

Mantova Tre giorni dopo il brutto ko di Piacenza, il Mantova di mister Giuseppe Galderisi torna in campo a Gorgonzola (ore 18), contro la Giana Erminio, nel match di recupero della seconda giornata di ritorno che si sarebbe dovuta giocare il 9 gennaio ed è stata rinviata ad oggi, causa Covid. Alla sconfitta di Piacenza, il Mantova può rimediare solo con una vittoria. Lo sanno i giocatori e lo sa il mister, che in questi due giorni di lavoro ha cercato di spronare i suoi, mantenendo sempre alta l’attenzione sui concetti principali: verticalizzare e creare superiorità dentro l’area avversaria. Questa volta, rispetto alla partita di sabato, serve un piglio decisamente diverso. Serve una squadra che giochi con maggior ardore per mettere in difficoltà gli avversari. Là davanti, con il rientro dalla squalifica di Guccione, aumenta il tasso tecnico del Mantova, che potrà contare su tutti gli effettivi. Anche su De Cenco e Paudice, che hanno qualche allenamento in più sulle gambe e potrebbero entrare in corsa. Sarà invece in campo dal 1° minuto, Monachello a caccia del suo primo centro in biancorosso.

Galderisi non dovrebbe cambiare molto rispetto a Piacenza. In difesa Pinton andrà a giocare terzino destro al posto di Bianchi e potrebbe esserci il ballottaggio Milillo-Pilati. Mentre Messori, ancora affaticato, partirà dalla panchina, lasciando spazio a Militari che giocherà in coppia con Gerbaudo. «Da parte dei ragazzi vedo grande convinzione – spiega il tecnico biancorosso -. Perdere a Piacenza ci ha dato tanto fastidio e contro la Giana Erminio dobbiamo reagire. E’ una partita importante sia per noi che per loro». La condizione fisica di molti giocatori è ancora un’incognita: «Ma questo non deve rappresentare un alibi. Perchè anche le altre squadre si trovano nella nostra situazione. Dobbiamo fare il massimo anche in questo momento. Sportivamente parlando, dovremo giocare queste partite alla morte». Il rientro di Guccione può dare uno sprint in più: «Per noi è un giocatore fondamentale, ma è la squadra che deve fare in modo che lui sia importante»

Quella di oggi può essere la grande occasione per entrambe. Da una parte il Mantova che ha la possibilità di staccarsi dalla zona playout e avvicinarsi ai playoff, che si trovano a 4 punti. Dall’altra però c’è la Giana che, dopo il successo con l’Albinoleffe, ha la possibilità di agganciare proprio il Mantova a quota 22. Mister Contini ha cambiato modulo nell’ultimo match, giocando con il 4-2-3-1 che verrà proposto anche stasera. Fari puntati su Conti, autore di una doppietta contro gli orobici, e l’ex Tremolada, tra i giocatori più tecnici. Oltre agli avversari, il Mantova dovrà fare attenzione anche al terreno di gioco che pare essere in pessime condizioni.