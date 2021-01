Alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, denunciato

CANNETO SULL’OGLIO Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese hanno denunciato un 36enne per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al 24 ottobre scorso, quando durante un controllo alla circolazione stradale i militari avevano fermato Z.Q., classe 1985 nato in Pakistan e residente ad Acquanegra, alla guida della sua vettura Ford Focus in via Canneto.

Durante il controllo, l’uomo mostrava evidenti segni di agitazione e all’interno dell’autovettura i Carabinieri rinvenivano materiale per il consumo ed il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Avendo quindi fondato motivo di ritenere che il soggetto si fosse posto alla guida del veicolo condotto sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, previo consenso dell’interessato, i Carabinieri accompagnavano il medesimo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Asola ove veniva sottoposto ad accertamenti urgenti, consistenti nel prelievo di campioni biologici ed ematici da sottoporre a successiva analisi tossicologica al fine di appurare l’eventuale guida di autoveicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nei mesi successivi i militari della Stazione di Acquanegra ricevevano i referti medici attestanti gli esiti degli esami tossicologici, i quali infatti riscontravano positività a diversi tipi di stupefacenti, tra cui cocaina e cannabinoidi.

Ieri quindi il soggetto veniva rintracciato e gli veniva notificato il verbale di contestazione (violazione dell’art. 187 c.1 del codice della strada); contestualmente i militari provvedevano al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo utilizzato durante l’infrazione.

Per l’uomo è quindi scattata la denuncia a piede libero per guida in alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ed è stato così’ deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova; inoltre dovrà anche regolarizzare la sua posizione all’interno del territorio nazionale, in quanto privo di permesso di soggiorno perché già revocato.