Sci alpino – Francesca Fanti, buona la prima: è 12ª nel gigante di Coppa Europa

Mayrhofen (Aut) E’ cominciata la stagione dello sci alpino e la mantovana Francesca Fanti, portacolori delle Fiamme Gialle, ha debuttato con un lusinghiero 12° posto nel primo gigante di Coppa Europa disputato sulle nevi austriache di Mayrhofen. Francy ha chiuso le due manches con il crono complessivo di 1:46.90, a 1.37 dalla vincitrice della gara, la francese Doriane Escane, atleta già in orbita Coppa del Mondo. Seconda piazza per la statunitense Stella Johansson, ad appena 15 centesimi; completano il podio un’altra transalpina, Clarisse Breche, e la svedese Moa Bostroem Mussener, con un distacco di 70 centesimi. Francesca Fanti è risultata la terza delle italiane, dopo Beatrice Sola (7ª) ed Elisa Platino (9ª), e ha conquistato 22 punti per la classifica di Gs. Prima dell’esordio in Coppa Europa, la 23enne mantovana aveva rotto il ghiaccio nel gigante Fis disputato domenica 20 novembre a Solda, classificandosi in quarta posizione a soli 4 centesimi dal podio.