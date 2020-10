Calcio Serie C – Mantova-Carpi: il Martelli riapre a 400 tifosi

MANTOVA È ufficiale: il Martelli riapre i cancelli ai tifosi. Solo 400, ma è già un passo avanti. Accadrà domenica in occasione di Mantova-Carpi, seconda partita di campionato in programma alle ore 17.30. Ieri il Mantova ha reso noti termini e modalità di acquisto.

Termini – Balza subito all’occhio una retromarcia rispetto alle intenzioni espresse dai dirigenti biancorossi nei mesi e nei giorni scorsi: non ci sarà alcuna prelazione per gli abbonati dello scorso anno. La vendita sarà libera, aperta a tutti, vecchi abbonati e non. Potrà essere effettuata solo on line a partire dalle ore 9 di oggi (giovedì 1 ottobre) e fino alle 21 di sabato, salvo esaurimento posti. È importante sottolineare che il giorno della partita non potrà essere emesso alcun tipo di biglietto; e che la vendita è riservata ai soli residenti nella provincia di Mantova.

Modalità – I biglietti sono disponibili sul sito www.vivaticket.com, al quale bisognerà registrarsi (ma solo per il primo acquisto). Nella ricerca basterà inserire la parola “Mantova” per essere indirizzati alla pagina dell’acquisto. La società comunica che questa sarà la procedura da seguire per tutta la stagione 2020-21. Dunque, non è prevista alcuna campagna abbonamenti.

Prezzi – In ottemperanza alle regole anti-assembramenti, verranno aperte solo le tribune. Il tagliando per quella centrale costa 20 euro (15 il ridotto); per quella laterale 15 euro (10 il ridotto). Il ridotto è riservato a: donne, over 65 (65 anni già compiuti), under 16 (bambini da 0 a 16 anni non compiuti). Disponibile anche il biglietto di poltronissima (posto unico), al prezzo di 50 euro.

Requisiti obbligatori – Ogni persona dovrà essere in possesso del modulo di autocertificazione Covid, scaricabile dal sito www.mantova1911.club; senza il modulo compilato e firmato, non sarà consentito accedere allo stadio. La società raccomanda di presentarsi allo stadio con largo anticipo mantenendo il distanziamento sociale, ai varchi di ingresso e all’interno dell’impianto. È obbligatorio rispettare il posto indicato sul biglietto; e indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno dello stadio.

I vecchi abbonati – Per loro, come dicevamo, nessuna prelazione ma la possibilità di usufruire di un voucher a mo’ di rimborso per la quota di abbonamento non usufruita la scorsa stagione a causa dell’interruzione del campionato. Si tratta di uno sconto valido per gli acquisti su una spesa minima presso il Mantova Point di viale Te. Il voucher sarà valido a partire da oggi sino al 31 ottobre. Presso il Mantova Point sarà possibile consultare la tabella riguardante tutte le specifiche della scontistica.