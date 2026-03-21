Calcio Promozione – La Governolese fa il colpaccio a Chiari

Chiari (Bs) Vittoria pesantissima per la Governolese, che nell’anticipo della 26esima giornata del campionato di Promozione espugna il campo dello Sporting Chiari grazie al rigore trasformato da Mazzocchi al 75’. Tre punti d’oro per i Pirati, che rilanciano con forza le proprie ambizioni nella corsa alla salvezza diretta, tornando a muovere la classifica contro un avversario costruito per le zone alte di classifica.

La squadra di mister Manzini approccia la gara con il giusto atteggiamento, mostrando fin dalle prime battute attenzione e compattezza. Il match si sviluppa su binari equilibrati, con poche vere occasioni da rete ma grande intensità e agonismo da entrambe le parti. La Governolese tiene bene il campo, concedendo poco agli avversari e cercando di pungere nelle ripartenze. Nel corso del primo tempo i mantovani si dimostrano ordinati e determinati, riuscendo a contenere le iniziative dello Sporting Chiari, che prova a fare la partita senza però trovare varchi decisivi. Nella ripresa il copione resta simile, con gli episodi destinati a fare la differenza. E l’episodio chiave arriva al 75’, quando la Governolese conquista un calcio di rigore: sul dischetto si presenta Mazzocchi, che non sbaglia e firma il vantaggio. Un gol che vale tantissimo, perché permette ai Pirati di gestire il finale con maggiore serenità, difendendo con ordine e portando a casa un successo fondamentale. Nel finale la squadra di Manzini si compatta ulteriormente, respinge gli ultimi tentativi dei padroni di casa e blinda un risultato che può rappresentare una svolta nella stagione. Tre punti che danno morale e fiducia in vista del rush conclusivo.

«Stasera la squadra si è espressa come doveva – commenta il tecnico Manzini – meglio rispetto alle ultime gare. Con Mazzocchi abbiamo trovato il gol decisivo contro un undici costruito per stare in alto. Quanto non abbiamo ottenuto nel derby con lo Sporting Club lo abbiamo recuperato qui a Chiari. Ora è vietato mollare: bisogna restare sempre attenti, perché sono i dettagli e gli episodi a fare la differenza, in positivo o in negativo. Restare uniti sarà fondamentale negli ultimi turni». La Governolese c’è e lo dimostra sul campo: la corsa salvezza è più viva che mai.