Pegognaga: successo per l’evento dedicato ai caseifici del Parmigiano Reggiano

PEGOGNAGA Alessandro Beduschi assessore all’agricoltura di regione Lombardia è rimasto molto positivamente impressionato dal variegato corposo evento ludico-enogastronomico-culturale, che ha rappresentato la frequentatissima Rassegna dei Caseifici del Parmigiano Reggiano dell’Oltrepò Mantovano. Si è reso conto come attorno ad un prodotto di alta qualità che può vantare il Parmigiano Reggiano ruoti una considerevole gamma d’interessi, che vanno dalla gastronomia, all’origine produttiva ossia l’agrozootecnia. D’altro canto la Rassegna, svoltasi nell’arco di due giorni nella magnifica e accogliente cornice di villa Angeli, è stata un coacervo di iniziative davvero variegate, introdotte dalla narrazione fotografica dei caseifici sul territorio mantovano di tipizzazione del formaggio d’eccellenza, integrate da conferenze, come quella avente per tema “OltreParmigiano un mondo sotto i nostri occhi da riscoprire ogni giorno”, condotta dal giornalista Antonio Cantiero, al talk show su “Un ambiente prezioso per la biodiversità: storia di erba medica e del falco grillaio”, tenuto da Luigi Forte; alla cerimonia di consegna da parte del sindaco Matteo Zilocchi degli attestati premianti famiglie e aziende che assecondano e proteggono la nidificazione di rondini, balestrucci e rondoni, con l’intervento dell’ornitologo Nunzio Grattini e del veterinario Egidio Faglioni.