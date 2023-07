Calcio Serie C – Mantova, il 12 agosto debutto al Martelli nell’amichevole col Brescia

MANTOVA Altri due giocatori ufficializzati ieri da viale Te: l’attaccante Francesco Galuppini e il difensore Tommaso Cavalli. In realtà nulla di nuovo: Galuppini lavora dal primo giorno con mister Possanzini, ma per l’annuncio bisognava attendere il “timbro” sulla riammissione dell’Acm in Lega Pro. Più fresco l’ingaggio di Cavalli, perfezionato due giorni fa e ratificato appunto ieri: difensore centrale classe 2000, giunge in prestito dall’Atalanta. L’organico biancorosso verrà completato nelle prossime settimane con l’arrivo di una punta esterna.

Nel frattempo continua l’attività della squadra a Veronello. Ieri doppia seduta, incentrata sul potenziamento fisico al mattino e sulla tattica al pomeriggio. Oggi allenamento al pomeriggio, ma la curiosità è tutta per la prima amichevole in programma domani: alle ore 17 il Mantova affronterà a Veronello i bresciani dell’Atletico Castegnato, neopromossi in Serie D. L’ingresso ai tifosi è libero. A proposito di amichevoli, in viale Te ne stanno organizzando un paio di prestigiose, oltretutto ravvicinate: venerdì 11 agosto a Salò contro la Feralpi neopromossa in B; e sabato 12 al Martelli contro il Brescia, che ancora non sa se giocherà in B o in C. Quella con la Feralpi, in realtà, è subordinata all’esito del match dei gardesani in Coppa Italia, domenica 6 col Vicenza: se la Feralpi viene eliminata, giocherà il test col Mantova; in caso contrario, sarà ancora impegnata in Coppa e l’Acm giocherà solo il 12 col Brescia.

Prima delle due bresciane, Monachello e compagni affronteranno altri due test a Veronello, oltre a quello di domani col Castegnato: mercoledì prossimo (2 agosto) alle 17 l’avversario sarà la Clivense (Serie D), e a tal proposito da viale Te specificano che il match verrà giocato a porte chiuse; venerdì 4, sempre alle 17, sarà la volta del Vigasio (Eccellenza). Al termine il Mantova tornerà in città e dalla settimana successiva si allenerà a Mantovanello.