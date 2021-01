Bocce – Forze fresche alla Montata Carra con i baby Alberto, Alessandro e Gabriele

MANTOVA Dal mondo delle bocce arriva un segnale positivo e beneaugurante per il futuro. Un paio di settimane fa, la bocciofila Montata Carra, nella persona del presidente Ezio Volpi, ha voluto dare un forte segno verso l’auspicabile rinascita consegnando la divisa sociale a tre nuove leve. «Vedere gli occhi pieni di gioia di Alberto, Alessandro e Gabriele credetemi amici non ha prezzo – afferma il referente provinciale Giampietro Galletti – e dispiace sinceramente a tutti che Iris, Chiara ed Elisa non abbiano potuto o voluto proseguire il percorso intrapreso. Un grazie di cuore ai genitori dei bambini, Monia e Franco Zambelli ed Elisa e Roberto Penzo, che credono fortemente nel progetto di crescita sportiva e intellettiva che l’istruttore sta infondendo ai loro figli che con pazienza attendono di poter debuttare e gareggiare. Colgo l’occasione per augurare buon anno a tutti i bocciofili mantovani nella speranza di trovarci presto in competizione sui campi di bocce». Tutti i bambini/e che volessero provare il gioco possono contattare lo stesso Galletti al 349/5643435.